Lebenstedt. In der Silvesternacht geraten vermutlich durch Knaller Einkaufswagen in Brand. Wie die Feuerwehr Schlimmeres verhinderte.

Die Feuerwehr Salzgitter hatte in der Silvesternacht viel zu tun. Größter Einsatz war gegen Mitternacht ein Brand am Einkaufszentrum im Fredenberg. Wie Guntram Vollmer, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr, am Einsatzort berichtete, hatte vermutlich ein Feuerwerkskörper einige Einkaufswagen vor einem Supermarkt in Brand gesetzt.

Feuerwerkskörper haben die Einkaufswagen vor dem Supermarkt in Salzgitter vermutlich in Brand gesetzt

Das Problem sei gewesen, dass die Wagen direkt vor einer Fensterfront des Marktes abgestellt gewesen seien. „Durch die Hitze ist dann eine Scheibe des Supermarktes gebrochen, so dass das Feuer sich ins Innere des Marktes auszudehnen drohte.“ Ein massiver Löscheinsatz der Retter auch mit Hilfe eines Trupps von innen aus habe aber schnell Schlimmeres verhindert. Dennoch habe das Feuer auch den Kassenbereich des gerade erst vor wenigen Wochen eröffneten Supermarktes beschädigt.

Die Einkaufswagen vor dem Supermarkt waren in Brand geraten. Ursache waren vermutlich Feuerwerkskörper. © FMN | Rudolf Karliczek

Im Einsatz war neben der Berufsfeuerwehr Salzgitter auch die Freiwillige Feuerwehr Lebenstedt. Zur genauen Feststellung der Brandursache habe die Polizei die Ermittlungen übernommen. Es sei aber, so Vollmer, relativ wahrscheinlich, dass umherfliegende Feuerwerkskörper die Plastikteile an den Einkaufswagen in Brand gesetzt hätten. „Hier wurde zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers sehr viel geknallt“, so der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr.

Zeit, um das neue Jahr im Kreis der Kollegen zu begrüßen, habe er in dieser Silvesternacht nicht gehabt. „Wir kamen direkt von einem Einsatz aus Thiede hierher. Wir waren im ganzen Stadtgebiet unterwegs. Es war eine intensive Nacht“, berichtete Vollmer gegen 1.30 Uhr. Und da war die Nacht noch lange nicht zu Ende.

