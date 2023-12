Salzgitter-Bad. Etwa 30 Retter sind in der Nacht bei einem Brand in Salzgitter-Bad im Einsatz. Das war passiert.

Zu einem Brand in einem Wohnhaus rückte die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag in Salzgitter-Bad aus. Wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr berichtete, war das Feuer in einem Abstellraum eines Hauses in der Brunhildenstraße ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Salzgitter-Bad waren mit rund 30 Männern und Frauen im Einsatz.

30 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand in Salzgitter-Bad

Sie bekämpften den Brand nach Angaben des Sprechers sowohl von innen als auch mit Hilfe einer Drehleiter von außen. Die enge Straße und Bäume hätten den Einsatz etwas schwierig gestaltet, am Ende aber hätte alles gut geklappt, berichtete der Sprecher weiter.

Ein Bewohner wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht

In dem Haus seien zwei Bewohner gemeldet, die sich beim Eintreffen der Wehr bereits außerhalb des Gebäudes befunden hätten. Einer der beiden sei verletzt gewesen und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach rund eineinhalb Stunden sei der Einsatz für die Wehren beendet gewesen. Allerdings sei dann noch eine Brandwache eingesetzt worden, um eventuell erneut aufkeimende Glutnester zu löschen.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe könne bisher noch nichts gesagt werden. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

czek/sf