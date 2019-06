Weil an Ehrenamtliche: "Sie nehmen Ängste, geben Sicherheit“

Etwas Willy-Brandt-artiges hat er an diesem Abend im Braunschweiger Dom, Niedersachsens Ministerpräsident. Stephan Weil steht am Rednerpult und hebt die Hand wie der Altkanzler, der als Vorlage für die berühmte überlebensgroße Skulptur in der nach ihm benannten SPD-Parteizentrale in Berlin diente....