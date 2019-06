Heute wird der Gemeinsampreis im Braunschweiger Dom verliehen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat anlässlich der 16. Gemeinsam-Preisverleihung der Braunschweiger Zeitung und des Braunschweiger Doms die Bedeutung ehrenamtlichen Engagements gewürdigt. „Ich war wirklich beeindruckt von der Vielfalt der vorgeschlagenen Initiativen und dem großen Engagement, das dahinter steht“, sagte er im Vorfeld der Preisverleihung am heutigen Dienstag. „Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank. Das sind tolle Beispiele für den Gemeinsinn in unserem Land.“ Weil ist in diesem Jahr der Festredner beim Gemeinsam-Preis, zu dem am Dienstagabend rund 700 Gäste im Braunschweiger Dom erwartet werden.

Ehrung für ehrenamtliche Arbeit in der Region

Mit dem Gemeinsam-Preis ehrt die Braunschweiger Zeitung, die zur FUNKE MEDIENGRUPPE gehört, zusammen mit dem Braunschweiger Dom ehrenamtlich Aktive aus der gesamten Region Braunschweig, Salzgitter, Wolfsburg, Helmstedt, Peine, Gifhorn und Wolfenbüttel für ihr bürgerschaftliches Engagement. „Ich freue mich, dass die Redaktion die Idee hatte, diese besondere Würdigung des Ehrenamts zu schaffen. Unser Haus hat damit die Chance, den Scheinwerfer auf Menschen zu richten, auf deren Engagement unser Gemeinwesen dringend angewiesen ist. So können wir einen Beitrag zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts leisten“, sagte Claas Schmedtje, Geschäftsführer der BZV Medienhaus GmbH.

Chefredakteur Maus lobt Bedeutung des Ehrenamts

Chefredakteur Armin Maus sagte: „In jüngerer Zeit müssen wir leider immer wieder über Angriffe auf Helfer berichten. Das große Interesse unserer Leserinnen und Leser am Gemeinsam-Preis zeigt aber, dass die breite Mehrheit der Bürger großen Respekt vor der Arbeit der Ehrenamtlichen hat. Die Botschaft ist klar: Ohne diese engagierten Menschen wäre unser Land ein armes Land. Es ist ein wichtiges Signal.“

Insgesamt sind für die Gemeinsam-Preise 11.000 Euro ausgelobt, gestiftet von der Volkswagen Financial Services AG, dem Braunschweiger Dom, der Braunschweiger Versorgungs-AG Co.KG BS Energy sowie der BZV Medienhaus GmbH.

Preise in drei Kategorien

Ausgelobt sind Preise in drei Kategorien: Gemeinsam-Preis für bürgerschaftliches Engagement, Jugendpreis des Braunschweiger Doms sowie der „Rückenwind“-Preis für Unternehmen und Institutionen, die das Ehrenamt von Mitarbeitern fördern. Zahlreiche Leser-Vorschläge hatten die Redaktion in diesem Jahr erreicht, so dass es keine leichte Entscheidung für die Jury war.

24 Kandidaten für Kategorie „Bürgerschaftliches Engagement“

24 Kandidaten hat sie für die Kategorien „Gemeinsam-Preis für bürgerschaftliches Engagement“ und „Jugendpreis des Braunschweiger Doms“ ausgewählt. Sie stehen stellvertretend für alle, die sich ehrenamtlich für andere einsetzen und damit Vorbilder in unserer Gesellschaft sind.

Drei Kandidaten für „Rückenwind“-Kategorie

Zudem sind drei weitere Kandidaten um den „Rückenwind“-Preis für Unternehmen ins Rennen gegangen. Alle nominierten Projekte wurden den Leserinnen und Lesern ausführlich vorgestellt. Über die Preisträger konnten die Leserinnen und Leser der Braunschweiger Zeitung online, telefonisch und per Post abstimmen. Beim Festakt im Dom am Dienstagabend werden die Preisträger verkündet.