Das Karstadt-Kaufhaus in der Braunschweiger Innenstadt in der Schuhstraße.

Verhandlungen erfolgreich Endlich Einigung! Karstadt in Braunschweig doch noch gerettet!

Gute Nachricht für Braunschweig: Die letzte Karstadt-Filiale in Braunschweig bleibt erhalten, meldet die Volksbank BraWo als Vermieterin der Immobilie am Dienstagnachmittag.

Sie habe sich mit dem Galeria-Karstadt-Kaufhof-Konzern auf umfassende Investitionen in ein Zukunftskonzept verständigt, so ein Sprecher.

In Braunschweig wird damit es auch künftig eine Karstadt-Filiale geben.

Die Mitteilung im Wortlaut:

„Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) und die Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg (BraWo) haben sich auf ein tragfähiges Konzept zur langfristigen Entwicklung der Innenstadt-Filiale in der Schuhstraße verständigt. Damit sind die drohende Schließung des Traditionshauses und der Verlust hunderter Arbeitsplätze abgewendet und zugleich ist der Weg bereitet für die erfolgreiche Belebung zentraler Innenstadtlagen.“

„Dies ist ein wichtiger Tag für unsere Stadt, den Handel und vor allem die Karstadt-Beschäftigten, deren Familien sowie die vielen anderen, die direkt und indirekt mit dem Traditionsunternehmen hier in Braunschweig verbunden sind. Alle Beteiligten haben zu einer tragfähigen Lösung beigetragen. Die Voraussetzungen für einen spürbar besseren Galeria Karstadt Kaufhof sind geschaffen – und das im Sinne der Menschen in unserer Region“, sagt laut Mitteilung Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BraWo.

Brinkmann weiter: „Es ist eine große Chance für die positive Entwicklung unserer Innenstadt. Allerdings kann dies nur ein erster Meilenstein sein. Jetzt geht es darum, unsere Vereinbarungen zügig umzusetzen. Damit geht die Hoffnung einher, dass auch die Stadt und andere entscheidende Player ihren verantwortungsvollen Beitrag zur Aufwertung der Innenstadt leisten.“

Über Einzelheiten und Details der Vereinbarungen haben Galeria Kaufhof und die BraWo demnach „nach den konstruktiven und vertraulichen Gesprächen Stillschweigen vereinbart“.

Zentrale Eckpunkte hätten gleichwohl eine Signalwirkung über den Einzelfall hinaus: Dazu zählten nicht nur „das zügige Rebranding und Investitionen für das neue Konzept Galeria 2.0 sowie ein attraktiver Mix aus Mindest- und Umsatzmiete“.

Denn zusätzlich werde Galeria-Karstadt einen zweistelligen Millionenbetrag direkt für den Erhalt und Ausbau des Gebäudes in der Schuhstraße bereitstellen. Die BraWo beteilige sich zudem „mit substanziellen Baukostenzuschüssen“ an diesen Investitionen.

Beide Vertragspartner wollten den Standort damit zukunftssicher aufstellen und zu einem attraktiven Anker in der Braunschweiger Innenstadt aufwerten.

Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum reagierte erleichtert. „Für die Einkaufsstadt Braunschweig und insbesondere für die Beschäftigten ist diese erfreuliche Nachricht ein positives Signal in Richtung Zukunft“, erklärte er.

Nach der Schließung der Häuser am Bohlweg und am Gewandhaus bleibe der Braunschweiger Innenstadt damit ein wichtiger Anker erhalten, so Kornblum. „Ich freue mich sehr, dass das Unternehmen damit das Potenzial der Braunschweiger Innenstadt mit ihrer großen Anziehungskraft für die gesamte Region anerkennt.“

Der Oberbürgermeister in einer Erklärung am Dienstagnachmittag weiter: „Mein großer Dank gilt den Verhandlungspartnern Galeria und der Gebäude-Eigentümerin Volksbank BraWo sowie allen Beteiligten, die sich in konstruktiven Gesprächen um eine Lösung bemüht haben. Unser aller Einsatz hat sich gelohnt.“

Kornblum kündigte an, dass die Stadtverwaltung den Galeria-Konzern bei der Sicherung und Weiterentwicklung des Braunschweiger Standorts „bestmöglich begleiten werde“.

Die Innenstadt befinde sich auch weiterhin im Wandel, so Kornblum. „Wir müssen den richtigen und wichtigen Weg mit dem Innenstadtdialog und der erfolgreichen Bewerbung für die beiden Innenstadt-Förderprogramme des Landes zielstrebig weitergehen.“

Zur Umsetzung des angekündigten Handlungs- und Investitionspakets zum Bildungs- und Arbeitsort Innenstadt habe er umgehend eine Projektgruppe in der Verwaltung eingerichtet, die die zügige Umsetzung angehen werde. Zudem habe bereits ein Gespräch mit Eigentümern der größeren Leerstände sowie IHK, Einzelhandelsverband und AAI stattgefunden. Man habe sich „zu künftigen gemeinsamen Entwicklungsperspektiven für die Innenstadt verständigt und werde den begonnenen Dialog zeitnah fortsetzen“.

Wird aktualisiert.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de