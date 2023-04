Etwa eine Viertelmillion Menschen leben in Braunschweig. Damit ist sie die zweitgrößte Stadt Niedersachsens.

Auto-Touren-Club Oldtimertreffen kommt am 1. Mai wieder nach Braunschweig

Zum 40. Mal richtet der Braunschweiger Auto-Touren-Club im ADAC (BATC) am Montag, 1. Mai, das Oldtimertreffen auf dem Harz-und-Heide-Messegelände aus – „und das im aktuell 75. Jahr unseres Vereins“, wie der stellvertretende Vorsitzende Torsten Cramm betont. „Das Braunschweiger Oldtimertreffen hat sich mit jährlich über Tausend angemeldeten Fahrzeugen und rund 10.000 Besuchern zu einem der größten und bedeutendsten Treffen nördlich der Mittelgebirge entwickelt.“

Wie üblich habe der Verein am 15. Januar die Nennliste geöffnet, erläutert Cramm. Das Gelände-Limit von 1250 Fahrzeugen sei vorzeitig erreicht worden. Er betont allerdings: „Soweit am Veranstaltungstag um 11 Uhr noch Stellplätze frei sind, sind Nachnennungen gegen eine Gebühr von 5 Euro vor Ort noch möglich.“ Hierfür werden Nennformulare am Einfahrtstor bereit gehalten. Aber auch da gelte: Wenn voll, dann voll!

Oldtimer-Koryphäe Johannes Hübner ist in Braunschweig wieder als Moderator dabei

Die Nennliste ist ihm zufolge wieder voll von außergewöhnlichen Zeitzeugen aus der Geschichte der Mobilität. „Auch in diesem Jahr moderiert die hessische Oldtimer-Koryphäe Johannes Hübner kompetent und liebevoll die Raritäten und Klassiker in den Vorstellungsrunden“, sagt Cramm. „Hübner ist nicht nur einer der renommiertesten Experten für klassische Fahrzeuge, sondern auch auf anderen weltweiten Oldtimer-Highlights zu Hause, wie beispielsweise dem Oldtimer-Grand-Prix in Monte-Carlo oder der klassischen Rallye Mille Miglia im Norden Italiens.“

Der Braunschweiger Auto-Touren-Club im ADAC (BATC) richtet traditionell am 1. Mai das Oldtimertreffen auf dem Messegelände (Harz & Heide) aus. Foto: Andreas Brunke

So sieht der Zeitplan aus:

8.30 Uhr Ankunft der Teilnehmer

9 Uhr Einlass der Besucher

10 Uhr Anheizen und Vorführung eines Bulldog

10.30 Uhr Vorführung ausgewählter PKW

13 Uhr Mittagspause

14 Uhr Vorführung ausgewählter amerikanischer PKW

14.45 Uhr Vorführung ausgewählter Motorräder

15.15 Uhr Vorführung ausgewählter LKW

15.45 Uhr Vorführung ausgewählter Schlepper

16.15 Uhr Vorführung ausgewählter Rennfahrzeuge

17 Uhr Ende der Veranstaltung

Kinder bis 12 Jahre zahlen keinen Eintritt

Für das leibliche Wohl sorgen Torsten Cramm zufolge wie immer zahlreiche Gastro-Bereiche. Auch ein gut-sortierter Oldtimermarkt sei wieder mit dabei. Und speziell die jüngsten Besucher werde Zauberer und Künstler Christian „Voßi“ Voß zum Lachen und Staunen bringen – er ist zwischen 11 und 14 Uhr zu erleben.

Der Eintritt beträgt fünf Euro für Erwachsene. Für Kinder bis 12 Jahre ist das Ereignis kostenfrei. Ein Programmheft mit allen Informationen zur Veranstaltung kann für zwei Euro am Eingang erworben werden. Das Messegelände ist sowohl mit dem ÖPNV als auch mit dem PKW gut erreichbar. Parkmöglichkeiten für Besucher sind entlang der Theodor-Heuss-Straße oder auch an der Fabrikstraße vorhanden.

