Was hat es mit den Lichtblitzen über Braunschweig auf sich?

Braunschweig. In der Nacht zu Sonntag konnte man ungewöhnliche Lichtbewegungen am Himmel über der Stadt beobachten. Was war das?

Diese merkwürdigen Lichter waren am Samstagabend in weiten Teilen Braunschweig am Himmel zu sehen. Video: Stefan Lienert

Zahlreiche Sternschnuppen waren angekündigt für dieses Wochenende: Der Sternschnuppenschwarm der Lyriden erreichte in der Nacht zu Sonntag seinen Höhepunkt. Bis zu 18 Schnuppen pro Stunde waren angekündigt. Den Sternguckern in Braunschweig aber versperrte eine dichte Wolkendecke die Sicht.

Dafür konnten die Braunschweiger am späten Samstagabend andere Lichterscheinungen am Nachthimmel über der Stadt beobachten: Lichter, die wie kleine Kometen aufeinander zuschossen, miteinander balgten, Pirouetten drehten und verglühten – im Video gut zu sehen. Mindestens eine Stunde lang ging das so. Um Mitternacht war der Spuk plötzlich vorbei. Was war das?

Kurz vor Mitternacht war der Spuk plötzlich vorbei

Unsere Redaktion hörte sich am Sonntag um. Es waren jedenfalls keine Botschaften extraterrestrischen Lebens. Vielmehr haben offenbar die Laserstrahlen verschiedener Fahrgeschäfte auf dem Rummel an der Hamburger Straße die tanzenden Lichter an den Nachthimmel gezaubert. „Wir hatten am Freitag eine Sondererlaubnis bis 24 Uhr“, sagt Frank Berweke, der verantwortliche Organisator der Frühjahrsmesse auf dem Schützenplatz.

Jede Menge spektakuläre Fahrgeschäfte stehen derzeit auf dem Schützenplatz – einige von ihnen strahlen abends mit Lasern in den Himmel. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Auch seine Frau Sandra Berweke glaubt: „Mehrere Fahrgeschäfte haben Laser im Einsatz. Vermutlich kamen die Lichter am Himmel von denen.“ Ufos, fügt sie lachend hinzu, seien es ja wohl eher nicht gewesen.

Nächstes Event am Nachthimmel: das Feuerwerk

Bereits Anfang März hatten mysteriöse Leuchtkörper in Braunschweig für Aufsehen gesorgt: zwei leuchtende Himmelskörper, die mit bloßem Auge zu erkennen waren und deutlich heller leuchteten als die Sterne. Hintergrund war offenbar eine besondere Planetenkonstellation in unserem Sonnensystem: Ende Februar bis in den März hinein waren die Planeten Jupiter und Venus gut am Himmel erkennbar, obwohl ihre Entfernung von der Erde zig Millionen Kilometer beträgt. Sie leuchten hell, da sie das Licht der Sonne reflektieren.

Naja, das nächste Himmelsspektakel wird sich wohl am Freitag, 5. Mai, ergeben: Dann findet das Feuerwerk der Frühjahrsmesse statt.

Lesen Sie auch:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de