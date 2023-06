5 Erkenntnisse der Braunschweiger Kulturnacht

So gehört sich das auch in der Kulturnacht für eine echte Braunschweiger Institution in Sachen Musikkneipen: In Barnaby's Bluesbar heizten "Roadhaus" mit deutsch-englischem Rock ein.

Die Studenten Alexander (27 Jahre), Lara (22, rechts) und Charlie (21) hatten sich vor allem eins für die Kulturnacht vorgenommen: So viel wie möglich vom umfangreichen Programm mitzunehmen. "Die Vielfalt finden wir fantastisch!", sprach Alexander für das Trio, während Charlie ergänzte: "Ich finde es toll, dass man in der ganzen Stadt unterwegs ist, um das Ganze zu erleben". Genauso begeistert waren die drei auch schon vor ein paar Wochen beim Buskers-Straßenmusik-Festival dabei, das ihnen "mega gut" gefallen habe.

Chormusik mit Gänsehaut-Faktor boten sdie Sängerinnen und Sänger des FIT IN music Chors in der Bartholomäuskirche.

Was von der Nacht übrig blieb: Die 14. Braunschweiger Kulturnacht bescherte Braunschweig ein rauschendes, die ganze Innenstadt und sogar einige Wohngebiete belebendes Fest. Massenweise Menschen waren auf den Straßen – so großflächig über die Stadt verteilt, dass niemand eine genaue Zahl seriös einschätzen kann, aber mehrere Tausend dürften es gewesen sein, die an über 80 Bühnen und Ausstellungsorten Kunst, Musik, Performance, kurz, Kultur genossen. Doch nicht alles lief perfekt. Hier kommen fünf Erkenntnisse der Braunschweiger Kulturnacht 2023:

1. Nachtschwärmerei bringt Sommerflair wie in Italien und Spanien

Egal wo sich die Kulturnachtbesucher bewegt haben: Sowohl in der Innenstadt als auch im Magniviertel, im Friedrich-Wilhelm-Viertel und auch im Rest der Stadt herrschte sommerliches Urlaubsflair. Nicht bloß in den Bars und Kneipen, in denen es Musik und andere Darbietungen zu erleben gab, war es voll, auch in – und wegen des guten Wetters vor allem vor den Lokalen saßen die Leute. Solche Nächte, so eine Draußenkultur kennen viele andere Städte in Deutschland meist nur aus dem Italien-, Frankreich oder Spanienurlaub. Auch die Einsatzkräfte der Polizei stellten „massenweise“ Menschen fest, wie Polizeisprecherin Carolin Scherf unserer Zeitung auf Anfrage mitteilt. „Es blieb den Abend über bis auf ein paar Streitigkeiten und einen größeren Vorfall sehr friedlich.“

2. Platz für Subkultur: Techno-Raves in der Innenstadt besser draußen

Wohl unbestritten die längste Schlange von allen Spielstätten bildete sich am Eingang zum alten Rathaus. Im dortigen Innenhof veranstalteten Freunde elektronischer Tanzmusik rund um den Laut Klub (Hamburger Straße), einen Techno-Rave im Rathaus-Innenhof. Die Schlange ging zeitweise einmal um das ganze Rathaus herum, von den Treppen bis zum Parkplatz an der Rückseite. Mit so vielen tanzwütigen jungen Erwachsenen hatten die Organisatoren wohl nicht gerechnet. Insgesamt 2000 Leute sollen laut Polizei vor Ort gewesen sein. Dort kam es auch zu besagtem einzigen größeren polizeilich erfassten Vorfall der Kulturnacht: Zwei Gäste gerieten mit drei Türstehern einer Braunschweiger Sicherheitsfirma aneinander. Im Endergebnis leitete die Polizei gegen die drei Sicherheitsleute Ermittlungen wegen Körperverletzung ein. Sie mussten den Dienst beenden. Abseits dessen gab es Kritik an der Einlasspolitik: Mehrere Besucher berichten uns davon, zwei Stunden in der Schlange gewartet zu haben, nur um dann an der Tür abgewiesen zu werden. Währenddessen soll es im Innern – aus Sicherheitsgründen – jedoch nicht übervoll gewesen sein. OB Kornblum hatte vorher das Orga-Team der Party getroffen. Das Thema der Gespräche: Passende Veranstaltungsflächen für (große) Subkulturen. Eine große Open-Air-Fläche fordert bereits eine öffentliche Petition.

3. (Sub-)Kulturen funktionieren gemeinsam

Auch wenn der Veranstaltungsplan der Kulturnacht kaum zu überblicken war: Unübersehbar war die Vielzahl an unterschiedlichen (Sub-)Kulturen im Programm: In der Magnikirche etwa musizierte unter anderem das Jugendsymphonieorchester der Städtischen Musikschule von Braunschweig virtuos Lieder von Bach über Respighi bis zu Pablo de Sarasate. „Jetzt haben wir Lust uns selbst Konzerte anzugucken“, bekundete Cellistin Julia (20), nach dem Auftritt, die seit 15 Jahren ihr Instrument lernt.

Wenige Meter Luftlinie weiter, im „Foyer des Apoll“ des Herzog-Anton-Ulrich-Museums, hatte die Braunschweiger Band Leylifer ihren Auftritt mit selbstkomponierten türkischsprachigen Pop-Liedern. Direkt unter den Augen einer übergroßen Statue des griechischen Gottes der Künste erklärte Gitarristin Ayşe die türkische Musikkultur: „Dieser Song ist im Neun-Achtel-Takt. Das ist der Rhythmus in dem das türkische Herz schlägt“. Alle Texte haben sie per Handout ins Deutsche übersetzt. Song „Ben Yarali Bir Kusum“ bedeutet: „Ich bin ein gebrochener Vogel“. Kulturelle Verständigung in Reinform.

Die Besucher tauchten von einer Musikkultur in die nächste. Richtig wild wurde es bei den Speedrockern vom „Gentleman Power Club“ – Gitarrensolo vom Frontman des Trios mitten im Publikum inklusive. Doch auch bei den Instrumenten und der Technik variierte es da und dort: Von der Mandoline (Duo „vor den Gärten“) bis zum riesigen Boxenturm „Soundsystem Hildegard“ mit DJ-Anlage auf dem Hagenmarkt. Musikalisch-künstlerische Talente gibt es in der Stadt offensichtlich genug – in dieser Nacht wurden sie sichtbar.

14. Braunschweiger Kulturnacht: Die Band "Gentleman Power Club" ging gut ab auf der Kiezbühne am Friedrich-Wilhelmplatz. Foto: Joschka Büchs / FUNKE NDS

4. Ohne helfende Hände geht nichts

Noch in der Nacht, etwa um 2 Uhr, waren die Bühnen vielerorts schon wieder verschwunden. Das funktionierte nur durch zahlreiche helfende Hände. Generell waren in der Stadt neben Polizei, Rettungskräften, Sicherheitsteams, BSVG-Mitarbeitern oder Technikern am Mischpult auch viele weitere Helferinnen und Helfer zu sehen, die dieses Riesen-Projekt möglich machten. Nicht nur Bühnen bauten sie auf, auch etwa Tische rund um das Staatstheater, Kunstinstallationen im Park nebenan und mehr.

Gut gelaunt mittendrin: Lisanne Rinke (rechts) und Lissi Kirchheim, zwei Macherinnen der 14. Braunschweiger Kulturnacht. "Die viele Arbeit hat sich absolut gelohnt, alle Leute sind super glücklich, dass es unsere Kulturnacht wieder gibt", war Rinke regelrecht überwältigt von der Begeisterung des Publikums. "Egal, an welcher Straßenecke man gerade ankommt, überall wird Außergewöhnliches geboten", brachte Kirchheim das Konzept der Veranstaltung auf den Punkt. Foto: Stefan Lohmann/regios24 Foto: Stefan Lohmann / regios24

Glücklich und zufrieden zeigten sich zwei der Macherinnen hinter der Kulturnacht: Lisanne Rinke und Lissi Kirchheim. „Die viele Arbeit hat sich absolut gelohnt, alle Leute sind super glücklich, dass es unsere Kulturnacht wieder gibt“, war Rinke regelrecht überwältigt von der Begeisterung des Publikums. „Egal, an welcher Straßenecke man gerade ankommt, überall wird Außergewöhnliches geboten“, brachte Kirchheim das Konzept der Veranstaltung auf den Punkt.

5. Besucher sagen: gerne öfter! Anwohner nicht

Die Kulturnacht findet alle zwei Jahre statt. Sie erfordert organisatorischen Aufwand und zahlreiche öffentliche und private Sponsoren, Gesamtkosten: 165.000 Euro Die Hälfte sollte aus dem Verkauf von Pins und Sponsoring eingespielt werden, dafür bleibt es für Besucher kostenfrei. Die Kosten be Dennoch, so der Eindruck bei Befragung einiger Besucher durch unsere Zeitung, wünschen sich viele einen häufigeren Turnus und loben auch andere Stadtfeste: So etwa die drei Studierenden Alexander (27), Lara (22) und Charlie (21): „Man ist in der ganzen Stadt unterwegs. Das ist toll. Wir waren schon beim Buskers, das hat uns auch ‘mega gut’ gefallen“, sagt Charlie. Anwohner indes waren gestern mitunter genervt, nicht wenige hatten die Polizei wegen des Lärms der Bühnen alarmiert. „Da eine Genehmigung der Stadt vorlag, sind wir nicht tätig geworden und haben an die Stadt verwiesen“, sagt Polizeisprecherin Scherf.

Die nächste bunte Party ist schon in den Startlöchern: Die „Fête de la Musique“ auf dem Kohlmarkt, am kommenden 21. Juni von 16 bis 22 Uhr, verspricht internationale Live-Musik.

