Braunschweig. Die Boeing der Fußballerinnen konnte am Sonntagabend nach dem Spiel in Wolfsburg nicht abheben. Ein Vogel war ins linke Triebwerk geraten.

Vogelschlag Arsenal-Spielerinnen am Braunschweiger Flughafen „gestoppt“

Nach einem Vogelschlag musste eine Boeing 737-400 am Sonntagabend den Start am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg abbrechen. Wie der Flughafen mitteilt, befand sich an Bord der Maschine einer maltesischen Chartergesellschaft das Damen-Team des Fußballclubs Arsenal. Die Spielerinnen hatten zuvor das Hinspiel des Champions-League-Halbfinals gegen den VfL-Wolfsburg absolviert. Die Partei endete 2:2.

Durch den Vogelschlag war es im linken Triebwerk der Maschine kurzzeitig zu einem Feuer gekommen. Das Flugzeug habe aber eigenständig zurück auf die Parkposition auf dem Vorfeld rollen können – die Flughafenfeuerwehr musste nicht eingreifen. „Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt“, betont Flughafen-Sprecher Ernst-Johann Zauner. „Die Passagiere sind zur Übernachtung in ein Hotel gebracht worden und sind am Montagmittag mit einer Ersatzmaschine nach London gestartet.“

Der Startabbruch der Boeing sei durch den Einflug eines kleineren Vogels verursacht worden, vermutlich ein Turmfalke. „Die modernen Jet-Triebwerke sind zwar gegen Vögel dieser Größe relativ unempfindlich“, so Zauner. „Jedoch geht Sicherheit im Luftverkehr immer vor, so dass entschieden wurde, zunächst eine Kontrolle des Triebwerks vornehmen zu lassen, ehe das Flugzeug wieder starten kann.“

