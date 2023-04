Das ist Braunschweigs Pate in Sachen Mathematik

Auch in Mathe ist die deutsche Sprache gefragt: Rüdiger Stegen ist Sprachpate am Gymnasium Raabeschule. Die Bürgerstiftung sucht weitere wie ihn.

„Kann mir jemand sagen, wie die Nullstellenform hier heißt?“ Rüdiger Stegen – weißes Hemd, schwarze Jeans, weißer Bart, freundliches Lachen – deutet auf die Tafel. Die Schüler und Schülerinnen tauschen grübelnde Blicke. „Wir hatten das letzte Woche...“, hilft ihnen Stegen auf die Sprünge, und schon schnellt der Finger einer Schülerin in die Höhe.

Rüdiger Stegen ist kein Lehrer. Er hat an der TU Braunschweig in Mathematik promoviert, war dann in der Energiewirtschaft und bei einer Versicherung tätig, hat ein Buch über Stochastik geschrieben. Seit elf Jahren ist er im Ruhestand. Seitdem geht er wieder regelmäßig in die Schule und fördert Schüler und Schülerinnen.

Yahya, Kimuan, Selin, Irfan, Berra – die Jugendlichen, die Stegen an diesem Tag an der Raabeschule im Heidberg unterrichtet, kommen aus Afghanistan, aus Indien und der Türkei. Ihr Deutsch ist noch gebrochen, aber ihr Wille, die Sprache zu lernen, ist stark. Sie alle wollen ihr Abitur machen. Gute Sprachkenntnisse sind die Basis und selbst in Mathe unerlässlich.

Mathematische Formeln sind auf der ganzen Welt gleich

Eigentlich ist es mit der Mathematik ähnlich wie mit der Musik: Sie ist auf der ganzen Welt zu verstehen, mathematische Formeln und Zeichen sind überall gleich. „In Mathe, Musik und Sport braucht man weniger Sprachkenntnisse als in anderen Fächern. Hier können sie zeigen, was sie können“, sagt Rüdiger Stegen und blickt in die Runde. Vielleicht ist das ein Grund, warum die Jugendlichen so gerne in seine Stunden kommen: Hier können sie glänzen!

Doch ganz ohne Sprache kommt auch die Mathematik nicht aus: Begriffe wie Scheitelpunkt, Nullstelle, Parabel oder äquivalentes Umformen muss man beherrschen, um im Matheunterricht bestehen zu können.

Deshalb kommt Rüdiger Stegen jede Woche in die Raabeschule, um mit den Jugendlichen des Deutschlernkurses (ehemals Sprachlernklasse) zu üben. Er zieht Wurzeln mit ihnen, wendet die binomischen Formeln an – und ganz nebenbei bekommen die Schüler beim Rechnen mit, dass es zwar „eins“, aber nicht „einshundert“, sondern „einhundert“ heißt und die Zahl 11 nicht „einszehn“ sondern „elf“ ausgesprochen wird.

Unmittelbar nach dem Abschied folgte das Comeback

Im Jahr 2012, als er in den Ruhestand ging, hat Rüdiger Stegen als Lesepate an der Grundschule Klint begonnen. Das macht er bis heute. „Kinder beim Lesen zu unterstützen, macht richtig viel Spaß“, findet er. Ende 2014 fragte die Bürgerstiftung bei ihm an, ob er sich vorstellen könne, auch Sprachlernklassen zu unterstützen. Er konnte. So kam er erst an die Realschule Sidonienstraße, später an das Gymnasium im Heidberg.

Eigentlich wollte er sein Engagement an den Schulen nach zehn Jahren beenden. Alles hat seine Zeit. Ende Januar wurde sogar schon Abschied gefeiert. „Es kamen so viele Schüler und Schülerinnen, um ihm zu danken. Zwei Jugendliche aus der Ukraine sangen ,you raise me up’“, erzählt Anna-Luise Gifhorn-Lorenz, die den Deutschlernkurs an der Raabeschule leitet.

You raise me up: Das heißt soviel wie ,du ermutigst mich’. Die Lehrerin betont: „Sie alle wollten ihm danken, weil er so wichtig war für ihr Ankommen hier in der Schule.“ Es flossen sogar Tränen. Unmittelbar nach dem Abschied kamen dann die ersten Anfragen von Familien: Ob er sich nicht vorstellen könne, Nachhilfe zu geben...

Sprach-, (Vor)Lese- und Mathepaten werden gesucht

Er wurde noch gebraucht, das bekam Rüdiger Stegen deutlich zu spüren. Deshalb blieb er und macht weiter als Lese- und Mathe-Pate. Weitere Mitstreiter werden gesucht (siehe unten). Stegen verspricht: „Man lernt dabei selbst viel, etwa über die großen Unterschiede bei den Unterrichtsmethoden in anderen Ländern. In Serbien beispielsweise gibt es keine mündlichen Noten. In der Türkei meldet man sich nicht. Und in der Ukraine übersetzt man im Englischunterricht englische Texte, spricht aber nicht.“ Dieses Wissen helfe, die Schüler hier besser zu verstehen. „Ich habe extrem viel gelernt, und das ist sehr bereichernd“, sagt Stegen.

- Die Bürgerstiftung Braunschweig sucht Menschen, die sich ein oder zwei Stunden pro Woche ehrenamtlich als Sprach-, Vorlese- oder Lesepaten beim Projekt „Auf dem Weg zum Buch“ in Schulen engagieren wollen. Voraussetzung: Spaß am (Vor)Lesen.

- Gesucht werden ebenso Mathepaten für das Projekt „Mathe im Fokus“. Voraussetzung: Interesse an Mathematik und Lust auf das Arbeiten mit Kindern oder Jugendlichen.

- Die Bürgerstiftung gibt eine Einführung. Ansprechpartnerin für Interessierte ist Katrin van der Veen, Telefon (05 31) 48 20 24 53. Mail: ehrenamt@buergerstiftung-braunschweig.de Paten müssen ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen.

