Auto-Außenspiegel in Braunschweigs Weststadt abgerissen

Zu Sachbeschädigungen an mehreren geparkten Autos ist es in der Braunschweiger Weststadt in der Nacht von Samstag auf Sonntag gekommen. Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein Autobesitzer am Sonntagmorgen in der Donaustraße, dass der rechte Außenspiegel seines Wagens abgerissen war.

Vor Ort stellte die Polizei fest, dass es noch an sieben weiteren Autos zu ähnlichen Beschädigungen gekommen war. Alle Fahrzeuge waren am rechten Fahrbahnrand der Donaustraße zwischen Isarstraße und dem Donauknoten geparkt. Die Spuren deuten laut Polizei darauf hin, dass Unbekannte in der Nacht, vermutlich aus Richtung Broitzem kommend, im Vorbeigehen die Außenspiegel an mehreren Fahrzeugen abgetreten haben.

Polizei sichert Spuren und sucht nach Zeugen

Die Polizei hat die Beschädigungen vor Ort aufgenommen, Spuren gesichert und Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung gefertigt. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Süd unter der Telefonnummer 0531/476-3515 entgegen.

