Sachbeschädigung und Unfall – Polizei Gifhorn sucht Zeugen

Die Polizei Gifhorn sucht nach zwei Vergehen Zeugen. Zunächst geht es um die Baustelle in Calberlah. Dort, auf der Straße „An der Sporthalle“ hatten Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 13. und 18. Oktober einen Radler und einen Rüttelstampfer ins Visier genommen. An beiden Maschinen waren die Schläuche mit einem glatten Schnitt zertrennt worden. Die Polizei in Meine sucht Zeugen, die Hinweis zu den Verursachern geben können. Telefon: 05304 91130

Radfahrer nimmt Vorfahrt und haut nach Gespräch ab

Der zweite Zeugenaufruf, den die Polizei am Montag veröffentlicht, bezieht sich auf ein Ereignis, das noch nicht so lange her ist: Am Freitag, 27. Oktober, fuhr ein Radfahrer auf dem Radweg der Celler Straße in Gifhorn in Richtung Lüneburger Straße. Als eine 77-jährige Autofahrerin von der Celler Straße in die Torstraße abbiegen wollte, nahm der Radler ihr die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß.

Verletzt wurde dabei offenbar niemand, Radfahrer und Autofahrerin unterhielten sich noch kurz, bevor der Radler in Richtung Innenstadt fuhr, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Er wird als männlich und 20-30 Jahre alt beschrieben. Seine Bekleidung und das Fahrrad waren dunkel/schwarz. Eine bislang Unbekannte könnte Zeugin des Vorfalls geworden sein. Diese Zeugin sowie andere Hinweisgeber, die Angaben zum Unfall machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Gifhorn unter 05371 980 0.

red/ots

