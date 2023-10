Wolfsburg Eine Frau fährt in Wolfsburg einen Radler an, redet kurz mit ihm und fährt dann weg. Nun sucht die Polizei das Auto - das durchaus auffällig ist.

Polizei Wolfsburg Autofahrerin fährt Radler in Wolfsburg an – Unfallflucht

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Wolfsburg sucht die Polizei nun Zeugen, die Hinweise auf das Auto der Verursacherin geben können. Wie die Polizei schreibt, war eine Autofahrerin an der Schulenburgallee Ecke Allerstraße unterwegs. Am dortigen Zebrastreifen hielt die Frau kurz an, fuhr dann aber direkt weiter. Dabei übersah sie einen Radfahrer, der in dem Moment die Straße überqueren wollte.

Es kam laut Polizei zum Zusammenstoß, dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Die Fahrerin erkundigte sich zwar kurz nach dem Wohlergehen des Radlers, fuhr dann aber unmittelbar weiter. Bei ihrem Auto soll es sich um einen roten Kleinwagen mit auffällig bunten Punkten auf der Motorhaube handeln. Nähere Angaben zum Fahrzeug konnte der Radfahrer nicht machen.

Zeuge soll Unfall beobachtet haben

Ein Zeuge soll den Unfall aber von der anderen Straßenseite beobachtet haben. Er wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, ebenso weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Auto machen können. Telefon: 05361- 46 46 0. Gegen die bislang unbekannte Fahrerin hat die Polizei Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

red/ots

