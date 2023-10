Polizei fasst Tatverdächtigen nach Tötungsdelikt in Bremen

Nach der Tötung eines 53-Jährigen in Bremen-Gröpelingen hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Der 35-Jährige wurde am Sonntagabend gefasst, als er zu Fuß auf der Autobahn 27 auf Höhe der Abfahrt Bremen-Nord unterwegs war, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zeugen hatten den Fußgänger über Notruf gemeldet. Die Kriminalpolizei hatte aufgrund ihrer Ermittlungen bereits nach dem Mann gefahndet.

Er soll am späten Samstagabend den 53-Jährigen so heftig niedergeschlagen haben, dass dieser an seinen schweren Kopfverletzungen starb. Ersten Erkenntnissen zufolge war es zwischen den beiden Männern aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Streit gekommen. Zeugen wurden auf den am Boden liegenden, blutenden Mann aufmerksam und alarmierten die Polizei. Trotz sofortiger Erster Hilfe der Einsatzkräfte erlag der Mann vor Ort seinen Verletzungen.

Die Festnahme ist nicht die einzige Blaulicht-Meldung aus Niedersachsen am Montag. Es gab auch mehrere Unfälle.

Auto prallt ungebremst gegen Baum - Fahrer tot

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall nördlich von Oldenburg ums Leben gekommen. Der 48-Jährige war am Sonntagabend in Wiefelstede (Landkreis Ammerland) aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf gerader Strecke von der Straße abgekommen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach krachte das Auto daraufhin ungebremst gegen einen Baum. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Er starb noch am Unfallort.

Auto prallt gegen Haus im Zentrum von Wilhelmshaven - Fahrer verletzt

Ein 22-Jähriger ist in einer Fußgängerzone in Wilhelmshaven mit seinem Auto gegen eine Hauswand geprallt. Er wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann habe am Sonntagabend beim Linksabbiegen in der Innenstadt die Kontrolle verloren, vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit. Weil der Verdacht besteht, dass er unter Drogeneinfluss am Steuer saß, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Mehr wichtige Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter „News-Update“ anmelden! Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5“ rein!

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de