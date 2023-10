Kreis Helmstedt: Einbruch und Unfall mit betrunkenem Radler

Am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr fuhr ein 61-jähriger Radfahrer auf einem Parkplatz in der Büddenstedter Straße in Schöningen gegen einen geparkten Renault Twingo. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Zeugen sahen das Ganze und hielten den Radler auf, als der nach dem Unfall seine Fahrt fortsetzen wollte. Dabei bemerkten sie, dass der Mann nach Alkohol roch. Sie verständigten die Polizei. Als die Beamten vor Ort waren, bestritt der 61-Jährige, einen Unfall gebaut zu haben. Mit einem Alcotest war er aber einverstanden. Der ergab stolze 2,39 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme im Krankenhaus an. Dank der Zeugen war der Unfallhergang unstrittig, schreibt die Polizei.

Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Einbruch in der Straße Teichtal in Lehre sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte Täter brachen am Samstagabend zwischen 21.08 und 21.50 Uhr in ein Wohnhaus ein und entwendeten Schmuck sowie andere Wertgegenstände. Die Hausbewohner waren nur etwa 40 Minuten lang weg, das reichte den Einbrechern aber. Sie durchsuchten die Räume, nahmen einiges mit und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, melden sich bitte bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460.

