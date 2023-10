Maskierter überfällt Tankstelle in Wolfsburg und flüchtet

Wolfsburg Es ist der zweite Überfall auf eine Wolfsburger Tankstelle in kurzer Zeit. Und: In Vorsfelde wurde in ein Bürogebäude eingebrochen.

Ein Tankstellenüberfall hat sich am Sonntagabend in Wolfsburg ereignet. Wie die Polizei berichtet, hat der Täter in der Breslauer Straße zugeschlagen und Bargeld, sowie Zigaretten erbeutet. Der Mann ist flüchtig.

Am Sonntagabend betrat der Maskierte die Tankstelle in der Breslauer Straße und bedrohte unverzüglich eine Mitarbeiterin mit einem Gegenstand. Der Täter forderte die Herausgabe von Bargeld und steckte das erlangte Geld sowie Zigaretten in eine mitgeführte Tasche. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte in Richtung des angrenzenden Waldstücks.

Der letzte Tankstellenüberfall in Wolfsburg ist nicht lang her

Der Täter war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und hatte eine korpulente Statur. Er trug ein dunkles Oberteil mit Kapuze, eine dunkle Hose und Handschuhe; zusätzlich war er maskiert, so dass nur die Augen sichtbar waren.

Inwieweit die Tat mit dem Überfall am vergangenen Donnerstag in der Grauhorststraße zusammenhängt, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen. Zeugen, denen im Tatzeitraum eine verdächtige Person aufgefallen ist oder die Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Einbruch in Bürogebäude in Vorsfelde

Die Polizei berichtet am Montag auch von einem Einbruch in Vorsfelde. Unbekannte Täter brachen zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag in ein Bürogebäude in der Carl-Grete-Straße in Vorsfelde ein. Die Höhe des Diebesgutes steht aktuell noch nicht fest. Ein Mitarbeiter entdeckte am Sonntagmittag den Einbruch und verständigte umgehend die Polizei. Bei der Spurensuche stellte sich heraus, dass die unbekannten Täter in dem Gebäude mehrere Büros durchsucht worden waren. Ob die Einbrecher Gegenstände entwendet haben, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361 46460 zu melden.

Mehr Blaulichtmeldungen aus unserer Region

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter „News-Update“ anmelden! Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5“ rein!

red/ots

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de