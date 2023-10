Diebe stehlen Wohnmobile und Werkzeug im Kreis Wolfenbüttel

Gleich zwei Wohnmobile sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Samtgemeinde Oderwald (Kreis Wolfenbüttel) geklaut worden. Das teilt die Polizei am Dienstag mit. Demnach schlugen die Diebe in den Orten Cramme und Groß Flöthe zu. Die Besitzer stellten morgens fest, dass die Wohnmobile nicht mehr da waren.

Die Täter scheinen spezialisiert zu sein, sie hatten es laut Polizei auf einen bestimmten Fahrzeugtyp abgesehen: Bei beiden Campern handelte es sich um Pössl-Reisemobile mit Citroen-Chassis. In Cramme betraten die Diebe dafür ein Grundstück. In Groß Flöthe waren die Täter in der Straße „Am Westernfeld“ aktiv. Laut ersten Schätzungen dürfte der Wert beider Fahrzeuge laut Polizei jeweils 50.000 Euro betragen haben. Täterhinweise bitte das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel.: 05331/933-0.

Werkzeug in Börßum entwendet

Bislang unbekannte Diebe entwendeten von der Ladefläche eines Klein-LKW Werkzeug im Wert von rund 3600 Euro. Die Tat ereignete sich in der Lindenstraße zwischen von Donnerstag und Montagmorgen. Neben einer Motorflex wurde ein Laserempfänger für einen Bagger sowie ein Rotationslaser gestohlen. Täterhinweise an die Polizeistation Schladen, Telefon.: 05335/929660.

