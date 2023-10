Zwei Kleinbrände im Kreis Wolfenbüttel – Waren es Kinder?

Von zwei Bränden berichtet die Polizei Wolfenbüttel. Demnach brannte zunächst am Sonntag gegen 16.45 Uhr an der Josef-Müller-Straße eine Papiertonne. Aufmerksame Anwohner informierten die Polizei nicht nur über den Brand, sondern auch, dass sich zwei Kinder in der Nähe aufhalten würden. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, verletzt wurde niemand.

Die Polizei traf später eines der Kinder nahe dem Brandort an, auch Reste eines „Böllers“ wurden „festgestellt“, wie die Polizei schreibt. Nun müssen Ermittlungen klären, wie es zu dem Brand gekommen war. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei zu melden: 05331/9330.

Feuerwehrmann bei Löschvorbereitungen verletzt

In der Nacht zu Montag gab es dann Feueralarm in der Harzstraße in Dorstadt. Hier geriet aus bisher ungeklärter Ursache gegen 0.45 Uhr ein Altkleidercontainer in Brand. Die Feuerwehr rückte mit 20 Kräften an, bei den Löschvorbereitungen verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, die Schadenshöhe ist unklar. Auch hier bittet die Polizei Zeugen, sich unter 05331/9330 zu melden.

