Polizei Salzgitter Auto in Salzgitter-Bad kontrolliert – diverse Verfahren

Bei einer Kontrolle in Salzgitter-Bad stellte die Polizei bei einem Fahrer diverse Dinge fest, die nun mehrere Strafverfahren nach sich ziehen. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten die Beamten in der Nacht zu Montag um 1.25 Uhr einen 21-Jährigen in der Engeroder Straße.

Zunächst stellte man fest, dass der Mann keinen Führerschein hat, außerdem bestand der Verdacht, dass der Mann nicht nüchtern ist. Eine Urinkontrolle zeigte: Der Fahrer hatte Drogen genommen. Als die Beamten den Wagen des Mannes genauer überprüften, stellten sie fest, dass die Kennzeichen nicht zu dem Auto gehörten. Zudem wurde offenbar die Zulassungsplakette und die „HU-Plakette“ von einem anderen Kennzeichenschild entfernt und am eigenen Kennzeichen befestigt.

Dazu kam noch der Verdacht, dass das Auto nicht zugelassen ist und mithin ebenso wenig versichert. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme an. Die Kennzeichen behielten die Beamten direkt, nun kommen diverse Strafverfahren und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren auf den 21-jährigen Fahrer zu.

