Motorrad-Gedenkfahrt kommt wieder nach Braunschweig

Blick auf den Altstadtmarkt in Braunschweig: Hunderte Biker hatten sich 2022 an der Motorrad-Gendenkfahrt 2022 von Salzgitter nach Braunschweig beteiligt. Der Gottesdienst fand in der St.-Martini-Kirche statt.

14 Biker sind im vergangenen Jahr auf den Straßen in unserer Region bei Unfällen ums Leben gekommen. Der jüngste Fahrer war 20 Jahre alt, der älteste 61. Mit der traditionellen Motorrad-Gedenkfahrt erinnert die Arbeitsgemeinschaft christlicher Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer Braunschweiger Land (ACM) am Samstag, 29. April, an die Verstorbenen. Die Fahrt steht in diesem Jahr unter dem Motto „Sehen-Handeln-Gesehen Werden“.

Das Ganze beginnt wie immer mit dem Verkehrssicherheitstag ab 10 Uhr in Salzgitter-Lebenstedt. Um 14 Uhr startet die Demo-Fahrt im großen Motorrad-Konvoi nach Braunschweig. Mit dabei sind 14 Holzkreuze – eines für jeden verunglückten Biker. Sie wurden von Schülern der Berufsbildenden Schulen Fredenberg gefertigt. In der St.-Martini-Kirche in Braunschweig findet um 15.30 Uhr der Gedenkgottesdienst statt. Für 17 Uhr ist dann wieder in Salzgitter eine Bikerfete geplant.

Rund 100 Ehrenamtliche ermöglichen die Gedenkfahrt und das Programm

Unterstützt wird die Gedenkfahrt von der Polizei, der Braunschweigischen Sparkassenstiftung, der Verkehrswacht und der Motorradfahrer-Seelsorge der Braunschweigischen Landeskirche. Organisator ist neben der ACM auch der Fachdienst Kultur der Stadt Salzgitter. Rund 100 Ehrenamtliche von ACM und befreundeten Motorradfahrergruppen, Johanniter-Unfallhilfe, Technischem Hilfswerk, Freiwilligen Feuerwehren sowie weiteren Gruppen sind beteiligt.

Die Motorrad-Gedenkfahrt wird seit Jahren durchgeführt, um auf die Gefahren im Straßenverkehr hinzuweisen und alle Verkehrsteilnehmer anzuregen, aufeinander Rücksicht zu nehmen. 1986 begann es mit einem Drive-In-Gottesdienst in Wolfenbüttel – inzwischen sind Jahr für Jahr einige Tausend Teilnehmer und Zuschauer dabei. Seit 2019 ist Pfarrerin Marlen Below aus Salzgitter-Bad Beauftragte für die Seelsorge an Motorradfahrern der Landeskirche Braunschweig.

