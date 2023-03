Verdacht auf Kindesmissbrauch an Braunschweiger Kita

Ein Erzieher an einer Braunschweiger Kita wird des sexuellen Missbrauchs eines Kindes verdächtigt. Die Ermittlungen dauern an. (Symbolbild)

In Braunschweig ist es möglicherweise zu einem Fall von Kindesmissbrauch an einer Kita gekommen. Wie die Polizei am Dienstagabend berichtet, soll die Mutter eines knapp vierjährigen Jungen am Samstag Strafanzeige erstatt haben. Es bestehe der Verdacht, dass das Kind durch einen Erzieher in der Kita sexuell missbraucht wurde.

Vorläufige Festnahme in Braunschweig

Durch die sofort eingeleiteten Ermittlungen konnte ein 64-jähriger Braunschweiger als Tatverdächtiger ermittelt werden, wie die Ermittler weiter mitteilen. Der Beschuldigte sei noch am Samstag vorläufig festgenommen worden.

Derzeit befinde sich der Beschuldigte wieder auf freiem Fuß. Gegen ihn bestehe weiterhin der Verdacht des sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Angesichts der andauernden Ermittlungen wurde der Beschuldigte von seinem Arbeitgeber freigestellt und ist daher momentan nicht als Erzieher tätig.

red

