Braunschweiger Tierheim: Wer hat ein Herz für Jonny?

Der Schäferhund-Rüde Jonny wurde zusammen mit einer jungen Schäferhündin namens Juma abgegeben, weil die Besitzerin der beiden Hunde nicht mehr in der Lage war, sie zu halten. Wie das Braunschweiger Tierheim mitteilt, ist der erst ein Jahr alte Jonny aufgeweckt und temperamentvoll – und möchte noch eine Menge lernen.

„Bisher scheint er nicht sehr viel erlebt und kennengelernt zu haben, so dass er noch ordentlich Nachholbedarf hat“, so das Tierheim-Team. „Jonny ist nicht gut leinenführig, und auch sonst hat er kaum Grundgehorsam. Aber als echter Schäferhund möchte er seinem Menschen gefallen, und er ist sehr lernwillig.“ Ob Jonny schon allein bleiben kann, ist noch nicht bekannt. „Eins steht aber fest, der sportliche Rüde möchte viel Bewegung und Beschäftigung in seinem neuen Zuhause bekommen.“

Jonny sucht demnach Halter, die bereits etwas Hundeerfahrung mitbringen und viel Spaß an Bewegung in der Natur haben. Kleinkinder sollten nicht in Jonnys neuem Zuhause leben, heißt es, da er manchmal etwas unsicher in ihm fremden Situationen sei und er bislang keine Kinder kennengelernt habe. Seine jüngere Freundin Juma suche ebenfalls noch neue Besitzer.

Wer Interesse an Jonny, Juma oder anderen Tieren hat, kann sich im Tierheim melden: (0531) 500007. Telefonzeiten: montags, dienstags und freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr. Infos: www.tierschutz-braunschweig.de

