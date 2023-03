Braunschweig: Wir brauchen weitere ICE-Züge von und nach Berlin

Braunschweigs Oberbürgermeister hofft, dass in den Sperrpausen wegen des Ausbaus der Weddeler Schleife mehr ICE-Verbindungen von der Bahn zur Verfügung gestellt werden, als es bislang vorgesehen ist (Symbolfoto).

Oberbürgermeister Thorsten Kornblum hat die Deutsche Bahn AG gebeten, während der mehrmonatigen Sperrung in Zusammenhang mit dem Ausbau der Weddeler Schleife für mehr Direktverbindungen von Braunschweig in Richtung Berlin und Süddeutschland zu sorgen. Darauf weist die Stadt in einer Pressemitteilung hin.

Die Bahn hatte kürzlich Bauverzögerungen bei der Weddeler Schleife angekündigt – unter anderem wegen Lieferschwierigkeiten, Engpässen beim Baumaterial infolge des Ukrainekriegs und wegen des Güterzugunfalls bei Leiferde. Demnach wird der Ausbau noch nicht bis Ende 2023 möglich sein, sondern erst im Frühjahr 2024, und damit auch der geplante Halbstundentakt zwischen den beiden Städten.

Die Folge: Die Strecke zwischen Braunschweig und Wolfsburg wird in zwei langen Sperrpausen insgesamt ein halbes Jahr lang blockiert. Die Weddeler Schleife soll zunächst wie geplant zweieinhalb Monate lang vom 16. Juni bis 24. August 2023 gesperrt werden. Zusätzlich ist laut der Bahn eine erneute, dreieinhalb Monate lange Sperrung der Strecke zwischen Braunschweig und Wolfsburg vom 10. Dezember 2023 bis Ende März 2024 erforderlich. Ersatzbusse sollen fahren.

Braunschweig bittet um mindestens drei weitere Zugpaare

Zwischen Braunschweig und Wolfsburg pendeln täglich mehr als 13.000 Menschen. Doch die Strecke ist nicht nur im Nahverkehr relevant, sondern ebenso im Fern- und Güterverkehr. Kornblum weist nun darauf hin, dass es während der Sperrpausen nur eine einzige Direktverbindung zwischen Braunschweig und Berlin in jede Richtung gebe – und diese sei zeitlich insbesondere für Pendlerinnen und Pendler nicht geeignet.

Daher hofft Braunschweigs Oberbürgermeister laut der Pressemitteilung, dass zu den Sperrzeiten weitere Direktverbindungen mit Umleitung der ICE-Züge über Magdeburg und Potsdam/Golm zwischen Braunschweig und Berlin möglich sind: „Mindestens drei Zugpaare, die um 8 Uhr oder 9 Uhr, um 13 Uhr sowie um 18 Uhr Braunschweig aus beiden Richtungen erreichen, würden im Vergleich zum bisherigen Angebot während der Sperrpausen eine deutliche Verbesserung darstellen.“

Kornblum: Umstieg in Wolfsburg ist sehr unattraktiv

Der Oberbürgermeister begrüßt die geplante Fertigstellung der Weddeler Schleife im nächsten Jahr. Die Gründe für die Verzögerung seien nachvollziehbar. Mit den Sperrpausen der Weddeler Schleife werde Braunschweig (und auch Hildesheim) jedoch vom ICE-Verkehr nach Berlin sowie nach Göttingen, Kassel, Fulda, Frankfurt/Main und weiter in Richtung Süden abgehängt.

„Braunschweig hat zahlreiche Pendlerinnen und Pendler, die aus Berlin und dem südlichen Niedersachsen nach Braunschweig den Zug nutzen. Mit den zahlreichen Bundesbehörden und den Universitäten in Braunschweig besteht zudem ein reger Besuchsverkehr. Die Verbindung aus Berlin mit Umsteigen in den Busersatzverkehr in Wolfsburg ist dabei sehr unattraktiv, weil der Busersatzverkehr nicht abgestimmt auf die ICE-Züge verkehrt. Gleiches gilt für die Gegenrichtung. Außerdem ist er im Komfort – auch für das Arbeiten mit Laptop – wenig attraktiv.“

red/cos

