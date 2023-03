Ab sofort: Tickets für Wolters-Applaus-Garten in Braunschweig

Braunschweig. Mit 31 Konzerten startet der Garten in die dritte Spielzeit. Mit dabei sind unter anderem The Twang und ganz besondere Publikumslieblinge.

Die dritte Spielzeit im Garten des Hofbrauhauses Wolters steht bevor: Zwischen dem 1. Juni und dem 5. Juli veranstaltet die Applaus Kulturproduktionen GmbH 31 Konzerte, wie die Agentur in einer Pressemitteilung ankündigt. Damit eröffne der Applaus-Garten den Open-Air-Sommer in Braunschweig als fünfwöchiges Festival. „Speziell auf die Location konzipierte Konzerte, spannende Newcomer und Publikumslieblinge machen das Programm aus“, heißt es.

Maike Jacobs spielt mit ihrer Band um Mats Köninger ihr erstes eigenes Konzertprogramm. Ein Festival im Festival bringen The Twang anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens auf die Bühne – am 10. Juni sind die Indiegos und Jon Flemming Olsen mit von der Partie. Nach dem Blockbuster-Erfolg des Vorjahres erscheine außerdem das Sequel Louie at the Movies Pt. II.

Geheimtipps wie Emilie Zoé und Publikumslieblinge wie Sweet Glitter & The Sweethearts

„Die Geheimtipps im Line-Up heißen Phil Siemers, Emilie Zoé und Boticelli Baby“, kündigen die Organisatoren an. „Weniger geheim sind die Tipps: Andreas Kümmert, The Best of Queen oder Heinz Rudolf Kunze.“ Und: Die immer ausverkauften Publikumslieblinge der letzten Jahre fehlen auch dieses Mal nicht im Programm. Sweety Glitter & The Sweethearts werden den Applaus-Garten eröffnen und beschließen. Voodoo Lounge rocken den Garten am 24. Juni. Best of Poetry-Slam bringt Lyrik auf die Bühne und Josef & Friends spielen den „Sound of Hollywood“.

Eine Übersicht und Details zum Programm sind der Website www.applausgarten.de zu entnehmen. Dort sind ab sofort auch Tickets erhältlich, ebenso wie bei der Konzertkasse.

