Wer wird Braunschweigs neue Shopping-Queen?

Es ist wohl jedem schon einmal passiert: Man kauft sich ein neues Teilchen, zieht es aber nicht an – ein klassischer Fehlkauf. Ungetragen liegen Bluse, Hose oder Kleid dann im Schrank. „Fehlkäufe neu interpretieren“ ist das Motto der Sendung „Shopping-Queen“ in der kommenden Woche. Auf Einkaufstour sind drei Kandidatinnen aus Braunschweig, aus Wendeburg und eine aus Salzgitter.

Sevda Demirbag trägt ihre Kranich-Bluse. Foto: Privat

Sevda Demirbag, vielen Braunschweigern bekannt aus dem Haus der Kulturen und dem Frauenbund, ist mit von der Partie. „Als der Sender letztes Jahr im Herbst Kandidatinnen gesucht hat, dachte ich mir: Das Leben ist derzeit so ernst mit dem Krieg in der Ukraine, mit Inflation und Pandemie – das machst du mal etwas Witziges. Klamotten braucht schließlich jeder.“ Ihre Shoppingbegleitung: Ehemann Ishak, mit dem sie seit 37 Jahren verheiratet ist. „Er ist sehr modern und weiß, was zu mir passt“, lobt sie.

Angst vor „Zicken“ war unbegründet – die Kandidatinnen verstanden sich sehr gut

Ein bisschen „Angst vor Zicken“ habe sie gehabt, gesteht die 53-Jährige: „Aber die anderen Kandidatinnen sind so toll gewesen. Wir haben gute Gespräche geführt und hatten viel Spaß.“ Für die fünf Drehtage und das Finale in Hamburg, bei dem die Outfits der Kandidaten von Modedesigner Guido Maria Kretschmer bewertet werden, hat sie sich Urlaub genommen. Sie sagt: „Die Drehtage waren ziemlich anstrengend, wir hatten von morgens bis abends ständig etwas zu tun.“

Ihr Fehlkauf? Eine Bluse mit Kranichen darauf, die schon seit mehreren Jahren ungetragen in ihrem Schrank hängt. „Erst bei den Dreharbeiten wurde mir klar, dass es sich um Kraniche handelt: Diese Vögel spielen im Heimatland meiner Eltern, der Türkei, eine große symbolische Rolle. Das Verlassen der Heimat ist dort ein großes Thema – und es gibt viele Lieder über Kraniche im Türkischen.“ Eines dieser Lieder, soviel verrät sie, wird sie singen...

Zwei Kandidatinnen kommen aus dem Östlichen Ringgebiet

Isabo Hübner macht gerne Übungen am Aerial-Hoop, einem in der Luft hängenden Reifen. Foto: Privat

Auch Isabo Hübner (28) aus dem Östlichen Ringgebiet ist in den Folgen zu sehen. Zusammen mit ihrer besten Freundin Sarah, die als Shoppingbegleitung das Abenteuer gemeinsam mit ihr durchstanden hat, wird sie sich die Folgen bei RTL+ schon am Wochenende vorab kostenpflichtig angucken. Für Freitag haben sich alle fünf Frauen dann zum gemeinsamen Schauen des Finales verabredet, verrät sie.

Bei den Dreharbeiten stieß Isabo Hübner unerwartet auf eine Frau aus ihrer Nachbarschaft: Lea Marschall, 30 Jahre jung, wohnt ebenfalls im Östlichen Ringgebiet. Sie arbeitet in der Automobilindustrie und bezeichnet sich als angehende Führungskraft.

Vor elf Jahren, als Shopping-Queen erstmals ausgestrahlt wurde, war sie noch Studentin. „Ich fand die Sendung gleich toll und sagte mir schon damals: Wenn du irgendwann mal eine schöne, eigene Wohnung hast, in der gedreht werden kann, machst du da mit.“ Im Herbst, als sie an Corona erkrankt war, entdeckte sie den Aufruf des Senders bei Instagram - und hat sich beworben.

Einen Fehlkauf neu beleben – das ist ganz im Sinne der Nachhaltigkeit

Lea Marschall nutzt gerne Disney-Motive für ihr Outfit Foto: Privat

Lea Marschall fand es eine große Herausforderung, ein Kleidungsstück neu zu denken und zu kombinieren, an dem man eigentlich schon gescheitert ist: „Das war eine Herausforderung. Aber ich finde die Idee sehr gut, einen Fehlkauf neu zu beleben, den man eh im Schrank liegen hat - das ist doch ganz im Sinne der Nachhaltigkeit.“

Wer wird die neue Shopping-Queen aus der Region Braunschweig – schafft es eine Braunschweigerin oder werden es Roxy aus Salzgitter oder Bettina aus Wendeburg?

Die fünf neuen Folgen werden kommende Woche ausgestrahlt, 6. bis 10. März, täglich ab 15 Uhr auf Vox. Das Konzept: Pro Woche treten fünf Frauen aus einer Stadt unter einem bestimmten Motto gegeneinander an, um die Frau mit dem besten Stil zu werden. Sie erhalten ein Budget, um sich einzukleiden und zu stylen. Erst bewerten sie sich gegenseitig, dann vergibt Guido Maria Kretschmer seine Punkte.

