Jetzt in Braunschweig: Weihnachtsmarkt, Snodekk und Eiszauber

Braunschweig. Termine und Fakten zum Advent in Braunschweig: Weihnachtsmärkte in der City und in den Ortsteilen, Weihnachtssingen im Stadion, Adventsandacht.

Jetzt geht's los: Das Snodekk in Braunschweig hat bereits geöffnet, der Eiszauber auf dem Kohlmarkt und der Weihnachtsmarkt starten an diesem Mittwoch.

Am Mittwoch, 23. November, ist es soweit: Der Braunschweiger Weihnachtsmarkt öffnet wieder seine Pforten.

öffnet wieder seine Pforten. Doch das ist längst nicht alles. Braunschweig hat im Advent noch mehr zu bieten. Lesen Sie hier, welche weiteren Weihnachtsmärkte Sie in den Ortsteilen besuchen können.

Und: Auch auf dem Snodekk und beim Eiszauber lässt sich die Vorweihnachtszeit genießen.

Snodekk: „Winter-Wonderland über Braunschweigs Dächern“

Am Sonntag ist der erste Advent – und in der Stadt beginnt jetzt die vorweihnachtliche Zeit. Den Auftakt machte bereits am Dienstagabend das Snodekk auf dem Parkhaus Steinstraße. Im Sommer ist es bekannt als Soldekk. Nun soll es nach der Premiere im vergangenen Jahr zum zweiten Mal ein „Winter-Wonderland über Braunschweigs Dächern“ sein, wie Betreiber Nicolas Petrek ankündigt, sozusagen ein weihnachtliches Open-Air-Wohnzimmer.

Hinter dem Snodekk steht zusammen mit Petrek ein ganzes Team: regionale Gastronomen wie das Café Bruns und „Wintersäftchen“, die Agentur Eventives, der Kultviertel-Verein sowie Partner und Sponsoren wie die Braunschweigische Landessparkasse und die Solvis GmbH. Regionale Kunsthandwerker können eine Hütte für unterschiedliche Tage mieten und ihre Produkte anbieten (Anmeldung für Interessierte: info@snodekk.de).

Die Gäste können sich unter anderem auf einem nostalgischen Kinderkarussell und auf zwei Eisstockschießbahnen vergnügen. Petrek betont: „Das Thema Nachhaltigkeit spielt eine wesentliche Rolle. So sind die Eisstockschießbahnen nicht aus Eis, sondern aus Kunststoff. Auch verzichten wir auf den Einsatz von Heizstrahlern.“

Geöffnet ist montags bis freitags 16.30 bis 22 Uhr, samstags 14 bis 22 Uhr, sonntags 14 bis 20 Uhr. Geschlossen ist am 24. und 25. Dezember. Der letzte Öffnungstag ist der 29. Dezember. Reservierungen sind für Gruppen ab acht Personen möglich: www.snodekk.de. Der Eintritt ist frei.

Braunschweiger Weihnachtsmarkt wird am Mittwoch um 18 Uhr eröffnet

Der Weihnachtsmarkt startet am heutigen Mittwoch wieder mit der traditionellen Eröffnungszeremonie auf dem Burgplatz: Ab 17.45 Uhr spielt das Blechbläserensemble des Doms unter der Leitung von Kantor Witold Dulski. Punkt 18 Uhr werden Oberbürgermeister Thorsten Kornblum und Dompredigerin Cornelia Götz den Weihnachtsmarkt per Knopfdruck zum Leuchten bringen – dazu läuten die Glocken des Doms.

Bis zum 29. Dezember laden 130 Stände dazu ein, die Adventszeit zu genießen. Darunter sind dieses Mal acht neue Stände. Für Kinder öffnet wieder die Weihnachtswerkstatt zum Spielen und Basteln, und das Kindertheater lockt mit mehreren Stücken. Auf den überdachten Flößen im historischen Burggraben können sich Gruppen in geselliger Runde treffen. Und an etlichen Tagen treten regionale Chor- und Orchestergruppen auf.

Geöffnet ist montags bis samstags 10 bis 21 Uhr, sonntags und feiertags 11 bis 21 Uhr. Am 24. und 25. Dezember herrscht Marktruhe. Marktschluss am 29. Dezember ist um 20 Uhr.

Mehr zum Programm des Braunschweiger Weihnachtsmarkts lesen Sie hier.

Eiszauber auf dem Braunschweiger Kohlmarkt startet jetzt

Heute startet auch der „New Yorker Eiszauber“ auf dem Kohlmarkt. Die Agentur Pluszwo von Beate Wiedemann lädt wieder zum Hüttenzauber, Schlittschuhfahren, Eisstockschießen und zu Weihnachtsfeiern ein. Wiedemann hatte schon im Vorfeld betont: „Besonders in den aktuellen Zeiten darf das kulturelle Leben nichtstillstehen. Mit unserem Eiszauber wollen wir auch in diesem Jahr wieder Menschen zusammenbringen, ein unbeschwertes Wintervergnügen für Kinder und Familien schaffen und vor allem Hoffnung versprühen.“ Bei der Eisbahn handele es sich um eine spezielle Aluminiumanfertigung, die möglichst energiesparend betrieben werden soll.

Lesen Sie hier: Veranstalterin verteidigt Eislaufen in Braunschweig gegen Kritik

Geöffnet ist bis zum 8. Januar: montags bis freitags 13.45 bis 22 Uhr, samstags und sonntags 10.15 bis 22 Uhr. Weihnachtsferien: 10.15 bis 22 Uhr. Am 24. Dezember ist die Eisbahn geschlossen, am 31. Dezember bis 16.45 Uhr geöffnet.

Preise: Erwachsene 5 Euro und Kinder 4,50 Euro. Es gibt außerdem Zehnerkarten, Familienkarten, Kombikarten, Paketpreise und Ermäßigung für Schulklassen. Schlittschuhverleih: 4 Euro. Mehr Informationen zu den Eislaufzeiten und zu Reservierungen unter www.eiszauber-braunschweig.de.

Weihnachtsmarkt in Timmerlah

Der Timmerlaher Weihnachtsmarkt, veranstaltet von der Freiwilligen Feuerwehr im Stadtteil, findet am ersten Adventswochenende, 26. und 27. November, auf dem Geflügelhof Voges, Kirchstraße 13, statt. Er beginnt am Samstag um 13 und am Sonntag um 14 Uhr. An beiden Tagen gibt es eine vorweihnachtliche Kaffeetafel, Gesang, Musik oder Kindertanz, und gegen Einbruch der Dämmerung den Besuch des Weihnachtsmannes.

An den Ständen präsentiert unter anderem der Naturschutzverein Pro Natur Braunschweig Südwest Honig, selbstgemachte Marmeladen und vor allem Apfelpunsch, alles von den Obstwiesen in Stiddien, Rüningen und Broitzem sowie aus Gärten im Südwesten Braunschweigs.

Weihnachtsmarkt in Wenden mit Lichterkirche

Ebenfalls am Samstag, 26. November, findet von 14 bis 19 Uhr ein Weihnachtsmarkt rund um die Kirche in Wenden statt. Pfarrer Tillmann S. Mischke kündigt Musikalisches, Kulinarisches und Geschenkideen an. Um 19 Uhr erleben die Gäste die „Lichterkirche“.

Weihnachtsmarkt auf Gut Steinhof

Das Landtechnik-Museum Braunschweig Gut Steinhof, Celler Heerstraße 336a Eintritt, veranstaltet am Sonntag, 4. Dezember, von 11 bis 17 Uhr einen Weihnachtsmarkt in den historischen Gebäuden und zwischen alten Maschinen. Der Eintritt ist frei.

Kirchplatz-Advent im Magniviertel und Türmer-Töne

„Miteinander nach draußen!“ Unter diesem Motto lädt die Braunschweiger Magni-Gemeinde am ersten Adventssonntag, 27. November, um 16 Uhr zum Adventsauftakt mit Bibelwort, Bläsermusik und Kerzenlicht an der Magni-Kirche ein. Kleine und große Menschen können in einer halbstündigen Andacht unter freiem Himmel auf dem weiten Platz zwischen Kirche, Kita und Pfarrhaus von St. Magni den Beginn der diesjährigen Adventszeit feiern. An der Andacht wirkt neben den Kinder der Kita St. Magni auch der Posaunenchor Erkerode mit. Im Anschluss serviert das Kinder- und Jugendzentrum St. Magni heißen Apfelpunsch, leckeren Saft und süße Waffeln aus der Fensterbar.

Durch die gesamte Adventszeit hindurch erklingen zudem immer montags um 16.15 Uhr „Türmer-Töne von St. Magni“. Schüler und Lehrkräfte aus dem Blechbläserensemble der Gaußschule am Löwenwall spielen dann eine Viertelstunde adventliche und weihnachtliche Melodien aus einem Turmfenster der Magni-Kirche vis à vis zur großen Rufer-Skulptur des Künstlers Bodo Kampmann.

Die Türmer-Töne von St. Magni sind gut hörbar und sichtbar vom Magnikirchplatz aus zu erleben. Dieser wird sich auf in diesem Dezember wieder stimmungsvoll beleuchtet zeigen. Die Termine der Türme-Töne im Überblick: montags am 28. November, 5. Dezember, 11. Dezember und 19. Dezember.

Weitere Informationen zum Magni-Advent auf www.magni-kirche.de.

Sonntag Punkt halb fünf: Orgelmusik in St. Andreas

An den vier Adventssonntag ab dem 27. November gibt es um 16.30 Uhr 30 Minuten Orgelmusik: Sonntags Punkt halb fünf. Andreasorganist Gerhard Urbigkeit spielt adventliche Orgelmusik von Johann Sebastian Bach, Dieterich Buxtehude Alexandre Guilmant. Ab 17 Uhr spielt Trompeter Matthias Kaluza Adventslieder vom Turm der St.-Andreas-Kirche.

Weihnachtssingen im Braunschweiger Eintracht-Stadion

Das gemeinschaftliche Weihnachtssingen soll am Freitag, 16. Dezember, von 18 Uhr bis 20 Uhr im Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße stattfinden. Moderator und musikalischer Leiter ist Gerd-Peter Münden, der Initiator der Massenveranstaltungen von „Klasse! Wir singen“. Veranstalter Paul Kunze (Applaus Kulturproduktionen) rechnet mit 5000 Besuchern. Mehr als 1000 Tickets sind bereits verkauft. Karten gibt es unter anderem hier.

Weitere Weihnachtsmärkte rund um Braunschweig

