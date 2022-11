Die 13 schönsten Weihnachtsmärkte in der Region Braunschweig-Harz

Für viele ist es die schönste Zeit des Jahres: Glühwein, Kartoffelpuffer, heimelige Atmosphäre – Weihnachtsmärkte sind beliebte Treffpunkte, um Tage ausklingen zu lassen oder sich in der Mittagspause zu stärken. Zwei Jahre fiel an einigen Orten in Niedersachsen und im Harz dieses beliebte Angebot aus, nun finden die Veranstaltungen überall wieder statt. Zudem gibt es coronabedingt keine Absagen und laut Land Niedersachsen auch keine Regelverschärfungen. In Zeiten der Energiekrise stellen sich viele jedoch die Frage, wie hell die Lichterketten an den Nadelbäumen oder die Scheinwerfer in den Buden leuchten dürfen. Gerade in unserer Region gibt es viele beliebte Weihnachtsmarkt. Wir stellen 13 von ihnen etwas ausführlicher vor.

1) Weihnachtsmarkt in Goslar

Nachdem die Stadt Goslar wegen der Corona-Pandemie den Weihnachtsmarkt in Goslar gleich zweimal in Folge abgesagt hatte, findet der beliebte Markt im Jahr 2022 wieder statt. Zwischen dem 23. November und 30. Dezember öffnet das beliebte Angebot im Herzen der Harzstadt für Besucher seine Tore. Etwa 60 Weihnachtsmarkthütten bieten nach Angaben der Stadt Goslar auf dem Marktplatz, dem Marktkirchhof, der Marktstraße und dem Schuhhof ihre Waren an.

Der Goslarer Weihnachtswald mit 60 beleuchteten Nadelbäumen soll auch in diesem Jahr wieder stattfinden (Archiv). Foto: GOSLAR marketing gmbh

Ein besonderes Vergnügen ist auch in diesem Jahr wieder der Weihnachtswald mit 60 beleuchteten Nadelbäumen. Über die „Himmelsleiter“ gelangen die Besucher auf den Turm der Marktkirche, am „Baum der Hilfe“, einer Aktion des Lions-Clubs Goslar-Kaiserpfalz, können die Besucher etwas Gutes tun.

Öffnungszeiten: täglich 11 bis 20 Uhr, Weihnachtswald bis 22 Uhr; Heiligabend 11 bis 14 Uhr; 1. und 2. Weihnachtstag 12 bis 19 Uhr; 30. Dezember 11 bis 18 Uhr.

2) Weihnachtsmarkt in Braunschweig

Vom 23. November an täglich öffnet auch der Weihnachtsmarkt in Braunschweig wieder seine Tore. Rund um den Dom St. Blasii und die Burg Dankwarderode laden bis zum 29. Dezember etwa 130 Stände zum Verweilen ein. Traditionell eröffnet wird die Veranstaltung am 23. November um 17.45 Uhr mit weihnachtlichen Klängen des Blechbläserensembles, das Kantor Witold Dulski leitet, sowie Dompredigerin Cornelia Götz sowie Oberbürgermeister Thorsten Kornblum.

Idyllisch wird auch dieses Jahr sehr wahrscheinlich der Weihnachtsmarkt in Braunschweig (Archiv). Foto: Christian Bierwagen/Stadtmarketing

Die Illuminierung des Burggrabens soll reduziert werden, auch in diesem Jahr sind LED-Leuchten im Einsatz, die den Markt schon seit 2013 erhellen.

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 10 bis 21 Uhr; sonntags von 11 bis 21 Uhr; 29. Dezember von 10 bis 20 Uhr.

3) Weihnachtsmarkt in Wolfsburg

Ganz ohne Corona-Auflagen findet vom 21. November bis zum 29. Dezember der Weihnachtsmarkt in der Wolfsburger Innenstadt statt. Auf die Besucher warten neben den 60 Ständen in der mittleren Porschestraße wieder der Winterwald und die Weihnachtspyramide. Im Haus des Weihnachtsmannes der Neuland können die Kinder basteln oder Märchenstunden erleben, jeden Donnerstagnachmittag wird der Wölfi-Club zu Gast sein.

Auf der mittleren Porschestraße findet in diesem Jahr wieder der Wolfsburger Weihnachtsmarkt statt (Archiv). Foto: WMG

Außerdem gibt es täglich um 17 und 19 Uhr eine Lichtshow von Antenne Niedersachsen. Und in der Ehrenamtshütte können sich ehrenamtliche Einrichtungen präsentieren.

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr; freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr; sonn- und feiertags von 13 bis 20 Uhr.

4) Adventsstadt in Quedlinburg

Auf dem Quedlinburger Schlossberg öffnet sich jeden Tag vom 1. bis 24. Dezember eine Tür der weihnachtlich geschmückten Häuser. Damit ist dort der größte Adventskalender Deutschlands zu erleben. Drunten im Tal findet vom 23. November bis 22. Dezember der klassische Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz statt, bereits zweimal als schönster in Sachsen-Anhalt ausgezeichnet.

Die Adventsstadt in Quedlinburg gehört zu den schönsten Weihnachtsmärkten in Deutschland (Archiv). Foto: Matthias Bein / ZB

Zur Adventsstadt Quedlinburg gehört auch der beliebte Advent in den Höfen, der an den ersten drei Adventswochenenden, also am 26. und 27. November, 3. und 4. Dezember sowie am 10. und 11. Dezember, jeweils von 11 bis 19 Uhr in etwa 20 Innenhöfen stattfindet. Eine besondere Lichtinstallation entdecken die Gäste in diesem Jahr am Mathildenbrunnen.

Öffnungszeiten: sonntags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr; freitags von 11 bis 22 Uhr; samstags von 10 bis 22 Uhr.

5) Weihnachtsmarkt in Wolfenbüttel

Bereits seit 1585 gibt es den Weihnachtsmarkt in Wolfenbüttel. Wegen der Corona-Pandemie wich er im vergangenen Jahr auf den Schlossplatz, in diesem Jahr ist sein Zentrum wieder auf dem Stadtmarkt. Vom 22. November bis 23. Dezember findet er in diesem Jahr statt.

Der Stadtmarkt ist das Zentrum des Wolfenbütteler Weihnachtsmarktes (Archiv). Foto: ARCHIV

13 kleine originalgetreu nachgebaute Fachwerkhäuser bieten Kunsthandwerk, dazu gibt es besonderes Angebote in vier festlich illuminierten Adventshöfen. Hunderte geschmückte Tannenbäume sorgen für eine heimeliges Flair, immer wieder laden Sitzecken zum Verweilen ein. Auch der Weihnachtsmann hat sein Kommen zugesagt.

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 21 Uhr.

6) Weihnachtsmarkt in Salzgitter-Lebenstedt

Mit einem gemeinsamen Bürgersingen am Donnerstag, 24. November, ab etwa 17 Uhr wird der diesjährige Weihnachtsmarkt in Salzgitter-Lebenstedt eröffnet. Die Buden öffnen in der Fußgängerzone bereits am 21. November und laden bis zum 23. Dezember zu einem Besuch ein. In diesem Jahr findet eine traditionelle Gänseverlosung statt.

Der Weihnachtsmarkt in Salzgitter-Lebenstedt zieht Groß und Klein an (Archivfoto). Foto: Rudolf Karliczek / Salzgitterinfos

Lose sind bei den Standbetreibern und einer Reihe von Einzelhändlern erhältlich, schreibt die Stadt. Beliebt auch die erneute Gutscheinaktion: Kindergärten und Grundschulen werden zum Besuch des Weihnachtsmarktes eingeladen und erhalten Gutscheine für Karussell, Heißgetränk und Süßwaren.

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 11 bis 20 Uhr; sonntags von 13 bis 19 Uhr.

7) Weihnachtsmarkt in Helmstedt

Auf dem historischen Marktplatz öffnet der Weihnachtsmarkt in Helmstedt zwischen dem 25. November und 20. Dezember. Im Zentrum des Platzes steht der große geschmückte Weihnachtsbaum. Neben Ess- und Getränkeständen gibt es auch Handarbeitswaren im Angebot.

In Helmstedt lockt der festlich beleuchtete Marktplatz während der Weihnachtsmarkt-Zeit viele Gäste an (Archivfoto). Foto: Darius Simka/regios24

Außerdem treten Musikgruppen aus Helmstedt bei der Veranstaltung auf. An der zentralen Bühne steht ein Briefkasten, in den Kinder bis zum dritten Advent ihre Briefe an den Weihnachtsmann einwerfen können. Vor dem Rathaus lädt ein Wäldchen als gemütliche Sitzgelegenheit ein.

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr; freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr; sonntags von 13 bis 20 Uhr.

8) Weihnachtsmarkt in Peine

In Peine lädt vom 25. November bis 23. Dezember die Weihnachtsstadt zum Verweilen ein. Die Veranstalter haben an jedem Adventswochenende ein anderes Angebot für Besucher. So präsentieren sich die örtlichen Vereine am 1. Wochenende, ein Mittelaltermarkt ist am zweiten Wochenende geplant, ein Kunsthandwerkermarkt soll am dritten Wochenende stattfinden, die traditionelle schottische Weihnacht steht am vierten Wochenende an. Dazu streifen Walking-Acts durch die Fußgängerzone.

Die Peiner Weihnachtsstadt ist jedes Jahr für viele Menschen ein beliebter Treffpunkt (Archivfoto). Foto: Thomas Severin / Peine-Marketing

Los geht die Veranstaltung am 25. November gegen 17 Uhr mit dem traditionellen Laternenumzug. Weitere Aktionen für Familien gibt es donnerstags. Dann überreichen die Beschicker kleine Präsenten oder bieten vergünstigte Preise. Die Touristinformation indes hat eine wöchentlich wechselnde Basteltüte für den Nachwuchs kostenfrei im Angebot.

Öffnungszeiten: sonntags bis donnerstags von 11 bis 19 Uhr; freitags und samstags von 11 bis 20 Uhr.

9) Weihnachtsmarkt in Gifhorn

Adventliche Stimmung gibt es auch beim Besuch des Weihnachtsmarktes in Gifhorn. Vom 25. November bis 23. Dezember findet die Veranstaltung auf dem historischen Marktplatz statt. Der neue Betreiber des Mühlenmuseums wird in einem Holzofen Brot backen und verkaufen, dazu gibt es regionale Südheide-Produkte, und auch ein Biowinzer bietet zum Beispiel seine Produkte an.

Während sich der Gifhorner Weihnachtsmarkt in den vergangenen Jahren auch immer durch die Fußgängerzone zog, findet er in diesem Jahr auf dem Marktplatz statt (Archiv). Foto: Stefan Lohmann

Am 3. und 22. Dezember findet jeweils um 16 Uhr ein Krippenspiel mit echten Tieren statt, in der „Guten Bude“ sind Ehrenamtler eingeladen, sich zu präsentieren. Die Wirtschaftsjunioren verkaufen am 9. Dezember Weihnachtsbäume. Im Wista-Wohnzimmer warten ein Kasperletheater und Keksback-Aktionen auf die Kinder, dazu gibt es mehrere Posaunenchor-Konzerte. Auch ein Kinderkarussell wird sich drehen.

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 19 Uhr, bei gutem Andrang bis 21 Uhr möglich.

10) Weihnachtsmarkt in Wernigerode

Einer der wohl schönsten Weihnachtsmärkte im Harz ist der in Wernigerode. Vom 25. November bis zum 22. Dezember lädt die Veranstaltung die Besucher zum Verweilen ein. Nach zwei Jahren Coronapause sorgen in diesem Jahr wieder Kunsthandwerker und Anbieter von Leckereien für heimelige Stimmung auf dem historischen Marktplatz. Auf dem Nicolaiplatz dürfen sich Kinder über eine Adventslandschaft freuen. Und wer hoch hinaus will, kann mit dem Riesenrad auf der Angerspitze den Ausblick auf Wernigerode aus 40 Metern genießen.

Zehntausende Besucher jährlich kommen auf den Weihnachtsmarkt in Wernigerode (Archiv). Foto: Albert Alten

Parallel zum Weihnachtsmarkt öffnen mehrere weihnachtliche Höfe ihre Pforten, dazu stehen an den Adventswochenenden mehrere Advents-Hütten im Rathausinnenhof. Der Wernigeröder Wintermarkt hinter dem Rathaus ist sogar bis zum 8. Januar geöffnet.

Öffnungszeiten: sonntags bis donnerstags von 10 bis 19 Uhr; freitags und samstags von 10 bis 21 Uhr.

11) Weihnachtsmarkt in Göttingen

Rund um das Alte Rathaus und die Johanniskirche findet vom 21. November bis 29. Dezember der Göttinger Weihnachtsmarkt statt. Neben den Kunsthandwerk-Angeboten versprühen die Konzerte auf den Bühnen im Alten Rathaus und an der Stadtbibliothek eine vorweihnachtliche Stimmung. An den vier Adventssamstagen gibt es in der Stadtbibliothek für Kinder ab vier Jahren von 11 bis 15 Uhr ein kostenloses Programm.

Vor dem Alten Rathaus in Göttingen werden sich auch in diesem Jahr wieder die Gäste tummeln (Archivfoto). Foto: Swen Pförtner / dpa

Die feierliche Eröffnung am 21. November um 16 Uhr begleitet der Kinder- und Jugendchor St. Johannis musikalisch, dazu treten die kleine und große Gänseliesel auf. Die Nordmanntanne auf dem Balkon des Rathauses hat alles im Blick.

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 10 bis 20.30 Uhr; sonntags von 11 bis 20.30 Uhr; geschlossen vom 24. bis 26. Dezember.

12) Winter im Park in der Wolfsburger Autostadt

Tagsüber lädt sie zum Schlittschuhlaufen ein, ab dem späten Nachmittag findet dort eine Eisdisco statt – die 4000 Quadratmeter große Fläche in der Wolfsburger Autostadt gehört auch in diesem Jahr zu den Höhepunkten der Winterwelt, die vom 25. November bis zum 28. Dezember zum Bummeln einlädt. Der tägliche Hüttenzauber auf dem Gelände bietet Heißgetränke und Après-Ski-Hits, das Kinderkarussell dreht sich täglich, in der Schneewelt können vor allem die Kinder rodeln, stapfen und eisige Kunstwerke bauen.

Winter im Park in der Autostadt Wolfsburg hält auch im Jahr 2022 ein vielfältiges Angebot für die Besucher (Archiv). Foto: LARS LANDMANN / regios24

Geschenkideen und winterliches Essen gibt es beim Wintermarkt. Advents- und Winterworkshops, etwa zu E-Cards, Do-it-yourself-Lampen oder -Brettspielen sowie Programmieren, werden vom 26. November bis 8. Januar angeboten. Kult, und damit auch in diesem Jahr auf dem Terminplan, sind die Krimilesungen mit Roland Kalweit.

Öffnungszeiten Eislauffläche täglich von 10 bis 22 Uhr; Wintermarkt und Hüttenzauber montags bis freitags von 14 bis 22 Uhr; samstags und sonntags von 12 bis 22 Uhr.

13) Snodekk – Weihnachten im Braunschweiger Kultviertel

Winterlich wird es ab dem 22. November wieder auf dem Snodekk. Nach der Premiere im Jahr 2021 bietet die Dachterrasse in der Braunschweiger Steinstraße bis zum 29. Dezember auch 2022 ein heimeliges Programm. Neben Glühwein und Heißgetränken gibt es im offenen Wohnzimmer des Café Bruns Pilzpfanne und Crêpes, das Wintermärchen versorgt die Gäste zum Beispiel mit Apfelstrudelsaft, Zimt und Kokoslikör.

Viele Lichter und besonderer Untergrund sowie eine tolle Aussicht gehören zu den Markenzeichen des Snodekks in Braunschweig (Archiv). Foto: Veranstalter / Andreas Rudolph

Ein kleines Kinderkarussell dreht sich in luftiger Höhe, dazu gibt es eine Bahn zum Eisstockschießen. Im Escape Room haben bis zu fünf Personen in 30 Minuten die Möglichkeit, Opa Erwins Weihnachten zu retten.

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 16.30 bis mindestens 22 Uhr; samstags von 14 bis mindestens 22 Uhr; sonntags von 14 bis mindestens 22 Uhr; geschlossen am 24. und 25. Dezember. red

