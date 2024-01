Wolfsburg. Fünf Beamte erlitten bei der Tat ein Knalltrauma. Der Wolfsburger kam in Gewahrsam und erhielt zwei Anzeigen.

In der Silvesternacht hat ein 22 Jahre alter Wolfsburger Feuerwerkskörper in der Halleschen Straße in Wolfsburg auf Polizeibeamte geworfen und dabei fünf Kräfte verletzt.

Wie die Polizei schreibt, rückten die Beamten etwa eine halbe Stunde nach dem Jahreswechsel auf den Marktplatz in der Halleschen Straße aus. Beim Eintreffen stellten die Polizisten viele Personengruppen fest, die Pyrotechnik zündeten und diese vereinzelt auch in andere Gruppen warfen. Eine Schlägerei fand nicht statt.

22-jähriger Wolfsburger Täter war alkoholisiert

Noch während sich die Beamten eine Übersicht verschafften, kam es unmittelbar in der Nähe der Beamten zu einer Detonation eines untypisch lauten Böllers. Dieser war von dem 22-Jährigen gezündet worden. Kurze Zeit später warf der Wolfsburger zwei weitere gleichartige Böller direkt vor die Füße der Einsatzkräfte und verschwand in einer größeren Personengruppe. Bei den Detonationen erlitten fünf Polizeibeamte ein Knalltrauma, waren aber weiter dienstfähig.

Mehrere Einsatzkräfte wurden nachalarmiert und wollten den 22-Jährigen kontrollieren. Dieser flüchtete zunächst, konnte jedoch in einem angrenzenden Treppenhaus angehalten werden. Bei der Kontrolle fanden die Beamten weitere nicht zugelassene Böller und andere Pyrotechnik. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest bei dem 22-Jährigen ergab einen Promillewert von 0,93. Der Wolfsburger kam in Gewahrsam. Gegen ihn fertigten die Beamten zwei Strafanzeigen an.

red