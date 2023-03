Einkaufen in Wolfsburg Nach Umbau: Das ist neu im Real-Markt in Nordsteimke

Alle 63 deutschen „Mein Real“-Märkte sollen bis Ende 2025 modernisiert werden. Der Real-Markt in Nordsteimke ist einer der ersten sieben, in denen der Umbau schon stattgefunden hat. Seit Montag können die Kunden in der Hehlinger Straße in einem veränderten Ambiente einkaufen.

„Die Kunden freuen sich“, sagt der kommissarische Marktleiter Adrian Stogniew. Zum Beispiel über die umgestaltete Obst- und Gemüseabteilung. „Wir haben mehr Auswahl.“

Es gibt jetzt eine Salatbar, an der sich Hungrige einen frischen Salat zusammenstellen können. An einer Ananas-Stanze lassen sich Ananas noch während des Einkaufs schälen. Und Obst und Gemüse müssen die Kunden nicht mehr selbst abwiegen. Das passiert nun an den Kassen.

„Mein Real“-Markt in Nordsteimke wurde umgebaut

Neu ist auch der Backshop. Der Lebensmittelbereich sei vergrößert, Textilien dafür ins Untergeschoss umgeräumt worden, erzählt Stogniew. Ins Sortiment ist die Günstig-Eigenmarke Ja aufgenommen worden.

Die Fleischerei wartet mit anderen Fliesen und frischer Dekoration auf. Neu ist auch die Marktplatz-Fläche, auf der Saisonware ihren großen Auftritt erhält.

Modernisierungswelle: Wolfsburger Real war einer der ersten

Schaufenster für Saisonware: Der kommissarische Marktleiter Adrian Stogniew zeigt den neuen Marktplatz im frisch umgebauten "Mein Real" Nordsteimke. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Im vergangenen Herbst hatten die „Mein Real“-Gesellschafter um Karsten Pudzich und Sven Tischendorf eine Investitionsoffensive mit einem Volumen von rund 270 Millionen Euro angekündigt. In zwei Pilotmärkten in Hagen und Salzgitter-Lebenstedt konnten Kundinnen und Kunden das neue Designkonzept schon erleben.

Nun sind neben dem Wolfsburger Markt auch die Real-Märkte in Salzgitter-Thiede, Coesfeld, Passau und Zwiesel (Bayern) umgebaut. Bis November sollen insgesamt 21 Märkte attraktiviert sein.

Mehr Eigenmarken, mehr Platz für Lebensmittel

Im vergangenen Jahr hatten die Mitarbeiter in Nordsteimke noch um ihre Jobs gebangt. Edeka aus Minden hatte 2021 das Grundstück und die Immobilie erworben. Der Mietvertrag mit Real blieb aber bestehen. Im Mai 2022 erfuhren die Mitarbeiter dann, dass der Markt selbst nicht verkauft, sondern von einer Sanierungsgesellschaft unter dem Namen „Mein Real“ weitergeführt wird.

Wie die Real GmbH am Donnerstag berichtete, wurden alle 63 dieser Märkte in der Zwischenzeit mit modernen Kassensystemen und neuen Warenwirtschaftssystemen ausgestattet. Das Sortiment umfasse mehr als 150.000 Artikel. Hinzugekommen seien über 3300 Artikel der neuen Eigenmarken „Ja“, „Rewe Beste Wahl“, „Rewe Feine Welt“ und „Rewe Bio“. Damit verfüge Real über eine größere Anzahl von Produkten im Preiseinstiegssegment als jeder Discounter.

Salatbar, Ananas-Stanze und schönere Fleischtheke

„Als Gesellschafter von mein real fühlen wir uns verpflichtet, mein real für unsere Kundinnen und Kunden täglich noch attraktiver zu machen. Dank des unermüdlichen Einsatzes unserer Teams vor Ort konnten alle Umbauten im laufenden Betrieb realisiert werden“, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Karsten Pudzich in einer Pressemitteilung. „Und natürlich wollen wir uns bei unseren Kundinnen und Kunden ganz herzlich dafür bedanken, dass auch mal Unmut oder Verärgerung in der Regel immer sehr schnell geklärt werden konnten.“

An den Kassen der deutschen Real-Märkte können die Kundinnen und Kunden ab sofort auch Bargeld abheben – ab einem Einkauf von 10 Euro. Nach Ostern sollen auch wieder die kompletten Services des Payback-Bonusprogramms zur Verfügung stehen.

Im Gegensatz zum Nordsteimker Real-Markt ist es im Heinenkamp unter ganz neuer Flagge weitergegangen: Dort eröffnete im November 2021 Kaufland seine Türen. Der Real-Markt im Südkopfcenter schloss bereits 2014.

