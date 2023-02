Neueröffnung Spider-Man und Co. sollen Kunden in Wolfsburg anlocken

Ein überdimensionaler Spider-Man krabbelt an der Buntputz-Außenfassade des Gebäudes in der Porschestraße 34 d hoch, in dem einstmals die Parfümerie Schwope ansässig war. Drinnen klebt der Spinnenmann unter der Decke, auf der sich ein rot-weißes Spinnennetz befindet, grinst He-Man von der Wand, schwingt Skeletor sein Schwert und kämpfen Rebellen-Prinzessin She-Ra und die anderen Masters of the Universe für das Gute: Am Mittwoch, 1. März, eröffnen die Brüder Abdul Melik und Mehmet Karakas hier ihr Schnellrestaurant mit dem klangvollen Namen „Universal Burger & Chicken“, kurz UBC.

„Ich habe mir mit dem Restaurant meinen Jugendtraum erfüllt“, gesteht Mehmet Karakas. Der 38-Jährige wurde zwar in der Türkei geboren, kam aber schon als Vierjähriger nach Wolfenbüttel, wo er aufgewachsen und zur Schule gegangen ist und eine Ausbildung als technischer Zeichner absolviert hat. Im Herbst vergangenen Jahres war der Geschäftsmann mit seinen beiden Söhnen Mehmet junior (15 Jahre alt) und Malik (16 Jahre alt) in dem Döner-Laden essen, der zuvor an dieser Stelle betrieben wurde.

„Papa, den Laden musst du kaufen“, baten die zwei Teenager danach. Und so hinterließ Mehmet Karakas seine Telefonnummer, und im September schon wurde man sich handelseinig. Die Brüder ließen das Geschäft mit den gewürzten Scheiben vom Drehspieß bis Ende 2022 weiterlaufen und schlossen dann im Dezember die Tür ab.

Inspiration aus Los Angeles

Seit Anfang des Jahres laufen die Renovierungsarbeiten. Die neue Theke wurde auf Maß aus Edelstahl angefertigt, die Wände wurden total verrückt bunt in den Farben Pink, Rot, Grün, Gelb, Türkis und Blau gestrichen, die einzelnen grafischen Formen wie Rauten und Quadrate optisch durch Zierleisten eingeteilt.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Ein echter Blickfang sind die Säulen aus Plexiglas, in denen sich – wie in einer Candy Bar – saure Zungen, Lakritzschnecken, Cherry-Coca-Cola-Flaschen, blaue Schlümpfe, Pfirsich-Herzen und Salino-Rauten mit Salmiak-Gehalt befinden. „Die Süßigkeiten werden wir grammweise verkaufen“, weiß Mehmet Karakas junior.

„Ich bin ein totaler Fan der Marvel-Welt“, erzählt Mehmet Karakas, der sich mehrfach in Los Angeles aufgehalten hat, um sich für die Inneneinrichtung inspirieren zu lassen. In der Stadt im Süden des US-Bundesstaats Kalifornien hat er auch die Spinnenmann-Figuren und die Röhren erstanden. „Alleine um uns den Namen für unseren Laden auszudenken, haben wir zwei Monate nachgedacht“, sagt Abdul Melik Karakas.

Lieferschwierigkeiten

Eigentlich hatten die Brüder geplant, schon Ende Januar zu eröffnen. Doch auch sie haben mit diversen Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. Allein acht Wochen haben sie auf die Popcorn-Maschine gewartet, für den Refill-Getränkeautomaten haben sie immer noch keinen Liefertermin.

Deshalb war es gut, dass sie einige Möbel übernehmen konnten: Auf Sitzbänken in den Farben Grau und Blau, die an ein American Diner erinnern, bietet das Restaurant künftig auf zwei Ebenen 54 Sitzplätze im Innenraum. Auf der Terrasse, die direkt an die Kleiststraße grenzt, können noch einmal 25 Gäste auf Plastik-Stühlen und unter Sonnenschirmen Platz nehmen.

Künftig wird das Schnellrestaurant Montag bis Donnerstag von 11 bis 22, Freitag und Samstag von 11 bis 2 und Sonntag von 11 bis 22 Uhr, Ham-, Cheese- und Chickenburger sowie frittierte Hähnchenteile und vegetarische Corn-Dogs verkaufen, dazu gibt es Kartoffelbrei und kostenlos Popcorn zum Mitnehmen. „Das wird der Renner. Wir liegen ja quasi mitten auf der Imperialkreuzung – mehr geht in Wolfsburg nicht“, sind sich die Brüder sicher.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de