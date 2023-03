30 Betriebe beteiligen sich in Wolfsburg an „Too Good To Go" und retten so Lebensmittel vor der Mülltonne. Mit dabei ist auch die Heide-Bäckerei Meyer. Hier überreicht Simon Nagel, Verkäufer in der Filiale in Ehmen, eine Überraschungstüte an Kundin Andrea Ehlert-Leuenberg.