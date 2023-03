Neuer Laden eröffnet in der Wolfsburger City-Galerie

Wolfsburg. Die Firma „BlueBrixx“ eröffnet in der Wolfsburger City-Galerie einen neuen Laden. Das Angebot richtet sich an Bastler und Lego-Freunde.

Die City-Galerie in Wolfsburgs Innenstadt: Hier öffnet am Samstag ein neuer Laden.

Mehr als 5000 Produkte gibt es laut eigener Mitteilung bereits, dabei existiert die Firma „BlueBrixx“ erst seit 2017. Sie bietet Noppensteine-Sets, also eine Lego-Variante an, und eröffnet am Samstag, 4. März, um 10 Uhr einen neuen Laden in der Wolfsburger City-Galerie.

Angeboten werden Sets mit Bausteinen zur Themen wie Architektur, Autos, Zügen, Luft- und Raumfahrt sowie Abenteuer. „In den vergangenen Jahren stießen der sehr treuen Kundschaft zahlreiche neue Enthusiasten hinzu, die sich einen neuen Zeitvertreib in den eigenen vier Wänden suchten und von der Produktvielfalt begeistert sind“, heißt es in der Mitteilung.

22 Läden hat „BlueBrixx“ in Deutschland

Vertrieben werden die Steine vor allem online, aber auch in 22 Läden in ganz Deutschland – und mit Wolfsburg kommt ein weiterer dazu. Auch bei Youtube ist die Firma aktiv. „Produkte werden von den Mitarbeitern und gleichzeitig Noppensteinfans in zahlreichen Videos vorgestellt, Tipps und Bautechniken werden weitergegeben – und die Liebe zum Noppenstein steht immer im Vordergrund“, heißt es abschließend.

