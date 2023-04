Klein Flöthe. Ein Mann und eine Frau streiten sich beim Osterfeuer in Klein Flöthe – daraufhin schlägt er gegen ihr Kinn und verletzt die Frau leicht.

Ein Mann soll am Osterfeuer in Klein Flöthe eine Frau geschlagen haben.

Blaulicht Wolfenbüttel Streit beim Osterfeuer – Mann schlägt Frau in Klein Flöthe

Gestritten haben sollen sich ein 38-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau beim Osterfeuer in Klein Flöthe. Das teilt die Polizei mit. Demnach habe der Mann die Frau geschlagen und am Kinn getroffen. Dabei sei die 32-Jährige leicht verletzt worden. „Die Beteiligten waren alkoholisiert, gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet“, schreibt die Polizei.

Lesen Sie hier, wo es am Sonntag Osterfeuer im Kreis Wolfenbüttel gibt.

Polizei erwischt E-Scooter ohne Versicherung in Wolfenbüttel

Weiter teilt die Polizei mit, dass sie am Samstagvormittag einen 30-Jährigen mit seinem E-Scooter am Schulwall in Wolfenbüttel kontrolliert hat. Der Mann musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen, teilt die Polizei mit – das Fahrzeug sei nicht versichert.

Wann Feuerwehr, Polizei und Co. Blaulicht einsetzen dürfen Wann Feuerwehr, Polizei und Co. Blaulicht einsetzen dürfen

Lesen Sie mehr Blaulicht-Reports aus Niedersachsen und der Region:

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de