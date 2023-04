Streit in Salzgitter-Bad – Mann greift zu Messer und Skateboard

In der Kriemhildstraße in Salzgitter-Bad ist am Donnerstag gegen 19 Uhr ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. Die Salzgitteraner Polizei spricht von einem Handgemenge, dessen Ursprung ein Streit über „Spielgegebenheiten von Kindern“ war.

Demnach setzte ein 61-jähriger Mann alle für ihn greifbaren Gegenstände ein, um sich gegen seinen 33-jährigen Kontrahenten zur Wehr zu setzen. Dabei handelte es sich um ein kleines Taschenmesser, einen Plastikstuhl und ein Skateboard.

Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung jedoch niemand. „Den 61-jährigen Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Bedrohung und versuchter Körperverletzung“, erklärt die Polizei.

Salzgitter-Bad: Mehrere Einbrüche in Kellerräume

Zudem verzeichnete die Salzgitteraner Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Gründonnerstag mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche in Kellerräume. Von den Tätern auserkoren waren Häuser in der Friedrich-Ebert-Straße und am Gittertor.

So zeigten am Donnerstagmittag zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Gittertor, 79 und 85 Jahre alt, Einbruchsversuche in ihre Kellerabteile an. Der Täter hatte die Verschlussbügel der Türen beschädigt, aber nichts gestohlen.

Zu versuchten Einbruchdiebstählen kam es auch in zwei Mehrfamilienhäusern in der Friedrich-Ebert-Straße. So wurden in einem Mehrfamilienhaus gleich drei Kellerräume angegangen. Die Vorhängeschlösser der betroffenen Kellertüren wurden hierfür aufgebrochen. Aus den Kellern wurde jedoch ebenfalls nichts gestohlen.

Mehr Nachrichten aus Salzgitter und Umland:

Anders verhielt es sich bei einem in unmittelbarer Nähe befindlichen Mehrfamilienhaus in derselben Straße. Hier gelangte der unbekannte Täter nach Beschädigung des Türschlosses in den Kellerraum eines 62-Jährigen und nahm von dort Angler-Utensilien im Wert von über 650 Euro mit.

Der Tatzeitraum kann bislang auf Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 18 Uhr, eingegrenzt werden. Bei einigen Taten liegt der infrage kommende Tatzeitraum zwischen 8 und 16 Uhr am Donnerstag. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder auf einen Täter geben können, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen.

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de