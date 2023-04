In Schräglage landete ein Auto auf einem geparkten Wagen am Straßenrand in Gebhardshagen.

Feuerwehr im Einsatz Skurriler Unfall in Gebhardshagen – Auto landet in Schräglage

Um diesen Unfall hat sich am Gründonnerstag in Gebhardshagen viel Publikum versammelt. In der Straße Am Fuchsloch war laut Polizei gegen 14 Uhr ein Toyota bergab unterwegs in Richtung Delle und kam aus ungeklärten Gründen wohl leicht ins Schleudern. So kam es dazu, dass er seitlich nach rechts auf den parkenden Pkw rutschte und mit zwei Reifen auf dem Dach des geparkten Autos landete.

Der Fahrer konnte selbstständig aussteigen, musste aber verletzt per Rettungswagen in die Klinik gebracht werden. Der schräg stehende Wagen wurde gesichert und stabilisiert. Wie der Einsatzleiter berichtet, haben sich am Unfallort so viele Personen versammelt, dass die Herausforderung für die Einsatzkräfte zunächst darin bestand, herauszufinden, wer tatsächlich am Unfall beteiligt war.

