Brand in Lehre: Feuerwehr rettet mehrere Bewohner aus Haus

Lehre. Samstagfrüh hat es in einem Mehrfamilienhaus in Lehre gebrannt. Eine Person und ein Hund mussten wegen der Rauchgase untersucht werden.

Am Löbner in Lehre brannte es in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr rettete mehrere Bewohner und löschte das Brandgut im Freien ab.

Großer Feuerwehreinsatz in Lehre: Im Erdgeschoss eines Vier-Parteien-Hauses in der Straße Am Löbner ist am Karsamstag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte in den frühen Morgenstunden – gegen 4.20 Uhr – an.

„Aus der Brandwohnung konnten sich glücklicherweise alle Bewohner selbstständig ins Freie retten“, erklärt ein Feuerwehrsprecher. Umgehend gingen zwei Trupps unter Atemschutz ins Gebäude – und konnten acht weitere Bewohner aus dem Haus retten.

Eine Person wurde mit einer Rauchgasintoxikation an den Rettungsdienst übergeben. Ein Hund, der ebenfalls Rauchgasen ausgesetzt war, wurde an der Einsatzstelle von einem herbeigerufenen Tierarzt versorgt.

Feuerwehr-Einsatz in Lehre dauert drei Stunden

Die Feuerwehrleute brachten das Brandgut aus der Wohnung ins Freie und löschten es dort ab. „An die Nachlöscharbeiten in der Wohnung schlossen sich noch umfangreiche Lüftungsmaßnahmen mit einem Hochleistungslüfter an“, berichtet die Feuerwehr weiter.

Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte und 6 Fahrzeuge der Feuerwehr Lehre, der Kreisbrandmeister, ein Rettungswagen der Malteser-Rettungswache Wendhausen, ein Tierarzt sowie die Polizei mit Streifenwagen und Kriminalpolizei. Der Einsatz war nach zirka drei Stunden beendet.

red

