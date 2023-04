Schon wieder: Hunde-Attacke im Wolfsburger Hellwinkel

Eine 54-jährige Gifhornerin ist am 2. März in Wolfsburg von einem Hund attackiert worden, teilt die Polizei mit. Demnach war die Frau an dem Donnerstag gegen 14 Uhr in der Nähe des Spielplatzes am Krokusplan unterwegs, als plötzlich ein großer schwarzer Hund unangeleint auf sie zulief und ihr unvermittelt in die linke Hand und den rechten Oberarm biss.

Hund beißt in Hand und Arm

„Die Frau konnte den Hundeangriff durch Schlagen mit dem Schlüsselbund abwehren, bis der scheinbare Hundehalter den Hund zu sich rief“, schreibt die Polizei. „Doch anstatt sich um die verletzte Frau zu kümmern, verschwand der Unbekannte mit seinem Hund im angrenzenden Waldstück.“

Die 54-Jährige suchte laut Polizei ein Krankenhaus auf, wo ihre Wunden behandelt und attestiert wurden.

Polizei Wolfsburg hofft auf Zeugenhinweise

Bei dem schwarzen Hund könnte es sich nach Aussagen der Frau um einen Rottweiler-Mischling mit braun-schwarzem Fell im Brustbereich und an der Schnauze gehandelt haben, heißt es. Der Hundehalter habe eine dunkle Jacke getragen und eine Kapuze aufgehabt, die weit ins Gesicht gezogen gewesen sei.

Die Polizei sucht Hinweise zu dem Hund und dem Hundehalter. „Möglicherweise ist der Vierbeiner dort anderen Hundehaltern oder Passanten aufgefallen“, hofft die Polizei. Hinweise: 05361 46460.

Der Fall weckt Erinnerungen an einen Vorfall, der sich vor einem halben Jahr nur 350 Meter entfernt ereignete: Vor dem Supermarkt im Anemonenweg biss im September 2022 ein American Bullterrier einen kleineren Mischling tot. Der Hund wurde von der Polizei später sichergestellt und im Tierheim untergebracht, die Halterin war bereits polizeibekannt.

