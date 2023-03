Alle Osterfeuer 2023 in Wolfenbüttel: Das müssen Sie wissen

Osterfeuer gehören in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel bereits zur Tradition: Auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche Feuer an den Ostertagen geplant. Egal ob Vereine, Feuerwehren oder andere Institutionen, sie alle sind bereits mitten in den Vorbereitungen. Schon bald können Baum- und Strauchschnitt abgeliefert werden. Alles über die bereits geplanten Events, Anlieferung von Baum- und Strauchschnitt sowie die genauen Veranstaltungsdaten, lesen Sie hier.

Wichtig zu wissen: Die Veranstalter weisen ausdrücklich darauf hin, dass für die Osterfeuer nur Strauch-Abschnitte bis zu einer Stärke von maximal 10 Zentimetern angenommen werden. Nicht angenommen werden Wurzeln, Stammholz oder behandeltes Holz jeglicher Art. Die Mitglieder der Feuerwehren bitten alle, sich an die Vorgaben und die Anlieferzeiten zu halten. Zuwiderhandlungen werden zur Anzeige gebracht.

Osterfeuer in den Wolfenbütteler Ortsteilen

Wendessen: Ostersamstag, 8. April, 18 Uhr auf dem Osterfeuerplatz oberhalb des Sportplatzes. Mit Pommes, Burger, Gegrilltem und Bier vom Fass. Anlieferung Baum- und Strauchschnitt: 25. März und 1. April, jeweils von 10 bis 16 Uhr. Am 25. März wird die Feuerwehr zudem das Holz im Dorf einsammeln, um es auf den Osterfeuerplatz zu bringen. Eine Anmeldung ist erforderlich, um eine reibungslose Organisation zu gewährleisten. Diese kann entweder telefonisch beim Ortsbrandmeister unter (0156) 78945961 oder per E-Mail an Osterfeuer@Feuerwehr-Wendessen.de erfolgen.

Salzdahlum: Ostersamstag, 8. April, 18.30 Uhr in der Feldmark, Verlängerung Straße Tonkuhle-Erdbeerfelder.

Diese Osterfeuer plant die Gemeinde Schladen-Werla

Schladen: Ostersamstag, 8. April, der Fackelumzug startet um 19.30 Uhr an der Werla-Schule, Anzünden des Osterfeuers 20 Uhr am Taternberg. Mit Bratwurst, Krakauern und Getränken. Baum- und Strauchschnitt: Die Abholung erfolgt am Samstag, 25. März, von 8.30 Uhr an. Nur nach telefonischer Anmeldung. Die Anlieferung ist am Samstag, 25. März, und am Samstag, 1. April, jeweils von 9 bis 15 Uhr möglich. Ansprechpartner ist Ortsbrandmeister Jan Simons unter der Rufnummer 05335/ 90664.

Isingerode: Ostersonntag, 9. April, ab 19 Uhr. Mit Fackelmarsch vom Gerätehaus zum Osterfeuerplatz. Mit Bratwurst und Getränken. Baum- und Strauchschnitt: Die Abholung erfolgt am Samstag, 1. April, von 10 bis 14 Uhr, Ansprechpartner sind Ortsbrandmeister Dierk Beckmann unter der Rufnummer (0174) 7682579, und der stellvertretende Ortsbrandmeister Björn Beckmann unter der Rufnummer (05335) 4853652.

Beuchte: Ostersamstag, 8. April, ab 18.30. Sandkuhle Richtung Weddingen. Baum- und Strauchschnitt: Die Abholung erfolgt am Samstag, 25. März, und am Samstag, 1. April, jeweils von 10 Uhr an. Ansprechpartner sind Ortsbrandmeister Daniel Normann unter der Rufnummer (0152) 01033970 und die stellvertretende Ortsbrandmeisterin Yvonne Rother unter der Rufnummer (0151) 21125213.

Wehre: Ostersonntag, 9. April, ab 20 Uhr. Feldweg Richtung Döhren. Mit Speisen und Getränken. Baum- und Strauchschnitt: Die Abholung erfolgt am Ostersamstag, 8. April ab 8 Uhr. Ansprechpartner sind Ortsbrandmeister Luca Riethus unter der Rufnummer (0151) 22182084 und der stellvertretende Ortsbrandmeister Tim Ecklebe unter der Rufnummer (0160) 91617750.

Gielde: Ostersamstag, 8. April, 19 Uhr. Osterfeuerplatz an der Gielder Eiche. Mit Bratwurst, Fleischbrötchen und Getränken. Baum- und Strauchschnitt: Die Abholung erfolgt am Samstag, 25. März, ab 9 Uhr. Ansprechpartner sind Ortsbrandmeister Nils Bremer unter der Rufnummer (0157) 35701270 oder der stellvertretende Ortsbrandmeister Oliver Zalesinski unter der Rufnummer (0170) 8056948.

Werlaburgdorf: Ostersamstag, 8. April, 18 Uhr. Am alten Sportplatz. Es gibt Grillgut, Buletten im Brötchen, Vegetarisches und Getränke. Baum- und Strauchschnitt: Die Freiwillige Feuerwehr holt ab am Samstag, 25. März, und am Samstag, 1. April, jeweils von 9 Uhr an. Ansprechpartner: Ortsbrandmeister Tim Helbig, Telefon: (0178) 6520946 und Stellvertreterin Lena Behrens, Telefon: (0160) 97993680.

Hornburg: Ostersamstag, 8. April. Erstmals gibt es eine große Feuerschale auf dem kleinen Brennplatz auf dem Iberg. Mit Verkaufsständen für Getränke und Bratwurst. Der Spielmannszug läutet die Veranstaltung mit einem Marsch vom Hornburger Marktplatz zum Iberg musikalisch ein. Veranstalter sind die Freiwillige Feuerwehr Hornburg und der Spielmannszug.

Im gesamten Kreisgebiet Wolfenbüttel sind Osterfeuer geplant. Eine Tradition, zu der auch viele Familien gehen. Foto: Mohssen Assanimoghaddam / picture alliance / Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Osterfeuer in der Samtgemeinde Oderwald

Dorstadt: Gemütliches Tonnenfeuer am Feuerwehrgerätehaus, Alter Holzweg 2. Mit Speisen und Getränken. Das Osterfeuer muss aufgrund der Baumaßnahme zum Hochwasserschutz in diesem Jahr ausfallen, da der bekannte Osterfeuerplatz durch Baumaschinen blockiert ist. Eine Anlieferung von Baumschnitt ist daher auch nicht möglich.

Wo finden Osterfeuer in der Samtgemeinde Sickte statt?

Sickte: Ostersonntag, 9. April, gegen 19 Uhr auf dem Hundeauslaufplatz, unterhalb des Obersickter Friedhofes. Bratwurst und Getränke. Anlieferung von Baum- und Strauchschnitt: Samstag, 25. März, 9 bis 13 Uhr und Samstag, 1. April, 9 bis 13 Uhr. Zusätzlich holen die Mitglieder der Feuerwehr auch Baumschnitt, gegen eine Spende für den Förderverein, ab. Abholungen können im Vorfeld telefonisch oder per E-Mail (osterfeuer@ff-sickte.de) beim Ortsbrandmeister Andreas Bode (05305) 93 00 78 und der Jugendfeuerwehrwartin Kristina Heine (0176) 50 13 94 81 angemeldet werden.

Volzum: Ostersonntag, 9. April, bei Einbruch der Dunkelheit, auf der Feldfläche hinter dem Dorfhaus/Sportplatz. Grillgut, Pommes und Getränke. Anlieferung von Baum- und Strauchschnitt: Am 25. März und 1. April (beides Samstage) wird die Volzumer Wehr die Ortsstraßen abfahren, um Osterfeuerholz einzusammeln. Bitte legen Sie den Holz-/Strauchschnitt idealerweise handlich gebündelt bis Samstagmorgen 9 Uhr an den Straßenrand. Sollten größere Mengen an Schnitt anfallen, so melden Sie diese bitte vorher per E-Mail (volzum@feuerwehren-sickte.de) zwecks gesonderter Terminvereinbarung an.

Hachum: Ostersamstag, 8. April, gegen 19.30 Uhr in der Hachumer Feldmark. Ab 18.30 Uhr Getränke, Bratwürste und vegetarische Snacks am Dorfgemeinschaftshaus. Dort wird der Abend auch ausklingen. Baum- und Strauchschnitt: Die Ortsfeuerwehr Hachum sammelt am 25. März, von 8 Uhr an. Die Abschnitte sollen gut zugänglich und gebündelt am Straßen- bzw. Wegesrandliegen. Wünschenswert wäre, wenn die Eigentümer bei der Abholung zugegen wären. Bei noch offenen Fragen ist der Ortsbrandmeister unter der Rufnummer (0160) 99122044 oder dessen Stellvertreter unter der Rufnummer (0162) 2574222 zu erreichen.

Lucklum: Ostersonntag, 9. April, 19 Uhr auf dem Sportplatz. Das Entzünden des Feuers ist für 20 Uhr vorgesehen. Für das leibliche Wohl, in Form von frischer Bratwurst vom Grill und kühlen Getränken, wird gesorgt. Baum- und Strauchschnitt: Er kann von Freitag, 24. März, an selbstständig angeliefert werden.

Osterfeuer in der Gemeinde Cremlingen

Destedt: Ostersamstag, 8. April, gegen Einbruch der Dunkelheit auf der Osterfeuerwiese „An der Wasserfurche“. Die Freiwillige Feuerwehr Destedt sorgt für das leibliche Wohl. Die Jugendfeuerwehr wird das Osterfeuer anzünden. Feuerwehrmitglieder sammeln Feuerholz von den Destedter Bürgern am 25. März (Oberdorf) und am 1. April (Unterdorf) jeweils von 9 Uhr an. Das Holz sollte handlich gebündelt an der Straße liegen. Sollten besonders große Einzelmengen Holz anfallen, so wird darum gebeten, dies im Vorfeld beim Ortsbrandmeister anzumelden.

Hemkenrode: Ostersonntag, 9. April, gegen Einbruch der Dämmerung am Freibad Hemkenrode, mit kalten und warmen Getränken, Bratwurst und Fleisch vom Grill. Die jüngsten Besucher zünden das Osterfeuer an. Das Osterfeuerteam der Freiwilligen Feuerwehr Hemkenrode holt Gartenholzabfälle am Samstag, 25. März, und am Samstag, 1. April ab nach Anruf oder Mail an: Julia Wagner (0171)7446050, julia.baasner@googlemail.com und Klaus-Peter Breske (05306)3463, kpbreske@web.de. An beiden Tagen können Bürgerinnen und Bürger Gartenholz in der Zeit von 9.30 bis 14 selbst anliefern.

Veltheim/Ohe: Ostersonntag, 9. April, ab ca. 19 Uhr am Ortsausgang Richtung Lucklum. Es gibt einen Getränkewagen und einen Grillstand. Gern kann unter Aufsicht der Feuerwehr an folgenden Tagen Grünschnitt zum Osterfeuerplatz auf dem Gelände der alten Füllekuhle gebracht werden: Samstag, 25. März, 10 bis 15 Uhr, Samstag, 1. April, 10 bis 15 Uhr, Samstag, 8. April, 10 bis 15 Uhr.

Schandelah: Ostersamstag, 8. April, Holzannahme: Freitag, 31. März, 13 bis 17 Uhr, Samstag, 1. April, 9 bis 17 Uhr.

