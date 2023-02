Sickte. Ein Markt in Sickte bei Wolfenbüttel ist am Wochenende zum Ziel von Einbrechern geworden. Doch die Tat misslang.

In der Nacht zum Montag haben Unbekannte versucht, in einen Getränkemarkt einzudringen. (Symbolbild)

Blaulicht Wolfenbüttel Einbruch in Getränkemarkt in Sickte scheitert

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag versucht in einen Getränkemarkt in Sickte im Landkreis Wolfenbüttel einzubrechen. Das meldet die Polizei am Dienstag. Die Täter versuchten dabei die Eingangstür des Marktes aufzuhebeln.

Misslungener Einbruch in Sickte

Es verblieb allerdings beim Versuch – es gelang den unbekannten Tätern nicht in den Getränkemarkt einzudringen, so die Polizei weiter. Zum entstanden Sachschaden könne derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen sind gebeten, sich direkt an die Polizei zu wenden: (05331) 9330.

red

