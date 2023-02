Fahrig, unkonzentriert – MTV müht sich zum 3:3

Doppeltorschütze für den MTV: Mittelfeldspieler Jonas Klöppelt (Mitte) brachte die Wolfenbütteler in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung.

Mit einem 3:3-Unentschieden musste sich Fußball-Landesligist MTV Wolfenbüttel in seinem vierten Spiel der Winter-Vorbereitung gegen den SV Bavenstedt begnügen. Der Hannoveraner Landesligist hatte einen 0:2-Rückstand zwischenzeitlich gar in eine 3:2-Führung umgewandelt. Der BV Germania gewann locker mit 6:3 bei der SV Alfeld.

MTV Wolfenbüttel – SV Bavenstedt 3:3 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Klöppelt (16., 27.), 2:1 Jahnel (53.), 2:2 Papadopoulos (65.), 2:3 Becker (73.), 3:3 Queißer (78.).

Zufriedenheit klingt anders: „Das war das zweite schlechte Spiel meiner Mannschaft, das ich von ihr gesehen habe, seit ich im vergangenen Sommer nach Wolfenbüttel gekommen war“, sagte MTV-Trainer Deniz Dogan. Ähnlich unzufrieden wie nach dem 3:3 im Testspiel gegen Bavenstedt hatte er sich in der Hinserie mal nach dem 1:1 gegen den SV Lengede geäußert.

Es lief nicht viel zusammen im MTV-Spiel. „Vielleicht kam dieses Spiel zu schnell nach unserem Test gegen Schöningen“, mutmaßte Dogan. Bei vielen Wolfenbüttelern fehlte offenkundig die Frische, „wir haben deshalb zu fahrlässig und unkonzentriert agiert“, fand Dogan.

Lediglich in Hälfte 1 sei das, was seine Jungs anboten „in Ordnung gewesen“, so der Trainer weiter. „Die dynamische Dreierkette klappte ganz gut, auch das Zusammenspiel war okay.“ Zwei Treffer Jonas Klöppelts drückten die MTV-Überlegenheit auch in Toren aus.

In der zweiten Halbzeit war von alledem nicht mehr viel zu sehen. „Wir hatten zu wenig Tempo – sowohl mit als auch ohne Ball“, bemängelte Dogan. „Die Mannschaft hat mir viele Ansatzpunkte für die nächsten Trainingseinheiten gegeben.“

SV Alfeld – BV Germania Wolfenbüttel 3:6 (0:3). Tore BVG: Golkowski (4), Speck sowie ein Alfelder Eigentor.

Auf dem Kunstrasenplatz im Alfelder Hindenburg-Stadion entwickelte sich ein laufintensives Testspiel, in dem es laut Germania-Trainer Habil Turhan in den Zweikämpfen „ordentlich zur Sache ging“.

Kamil Golkowski präsentierte sich abermals in einem Testspiel sehr torhungrig, der Offensivmann steuerte vier Treffer zum Erfolg der Blau-Gelben bei. Die SV Alfeld präsentierte sich indes weniger spielstark als noch vor Wochenfrist ein anderer Hannoveraner Landesligist, der SV Bavenstedt, dem die Germanen ein 0:0 abrangen.

Gegen wen Germania am Samstag, 11. Februar, die Generalprobe vor dem Rückrundenbeginn bestreitet, sei offen. „Wir suchen noch einen Oberligisten als Gegner“, sagte Turhan. „Bitte melden!“

