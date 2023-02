Verletzung überschattet Sickter Testspiel-Erfolg

Zweites Testspiel, zweite Niederlage für Fußball-Bezirksligist MTV Wolfenbüttel II: Nach dem 0:3 gegen Heeseberg gab’s nun eine 1:4-Pleite gegen Hondelage. Überzeugend nannte Salzdahlums Trainer Jens Hueske den Auftritt seiner Mannschaft beim Topteam der Staffel 1, VfB Fallersleben. Sehr teuer bezahlte der TSV Sickte seinen Testspielerfolg beim WSV Wendschott.

WSV Wendschott – TSV Sickte 3:5 (1:2). Tore: 0:1 Hans (6.), 0:2 Schmidt (26.), 1:2 Fuchs (43.), 2:2 Raho (49.), 2:3 Diedrichs (53.), 2:4 Behre (75.), 3:4 Krassow (86.), 3:5 Hans (90.).

Überschattet wurde die Partie auf dem Kunstrasenplatz in Mörse vom Schien- und Wadenbeinbruch des Sickters Ramon Behre, der noch am Spieltag in einem Wolfsburger Krankenhaus operiert werden musste. „Der Schienbeinschoner war durch“, berichtete Sicktes Trainer Till Eickmeier. „Es hörte sich auf dem Platz nicht gut an. Ergebnis und Spielverlauf rücken da natürlich in den Hintergrund.“

Dass seine Mannschaft nach dem 7:4-Testspielsieg beim SV Melverode/Heidberg erneut eine torreiche Partie ablieferte, nahm Eickmeier einigermaßen gelassen hin. „Wir sind zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung nicht Ergebnis-orientiert unterwegs.“ Vielmehr sei ihm wichtig, seiner Mannschaft im taktischen Bereich einige neue Dinge mit auf den Weg zu geben. „Und aus dieser taktischen Grundbasis wollen wir zum Spielen kommen“, so Eickmeier, der das TSV-Team im November neu übernommen hatte. Am Dienstag testen die Sickter erneut in Wolfsburg. Um 18.30 Uhr tritt der TSV beim Kreisligisten SG TSV/ESV Wolfsburg an.

MTV Wolfenbüttel II – MTV Hondelage 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Hinz (17.), 0:2 M. Broders (33.), O. Broders (53.), 1:3 Knobloch (60.), 1:4 Saye (70.).

Die Wolfenbütteler gerieten früh in Rückstand, dem sie erfolglos hinterherliefen. Tim Knobloch gelang nur eine Ergebniskosmetik. Am kommenden Sonntag (15 Uhr) steht das nächste Testspiel an. Dann gastiert Bezirksligist TSV Germania Lamme bei der MTV-„Zweiten“.

VfB Fallersleben – MTV Salzdahlum 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Wulf (78.), 1:1 Hahn (89.).

Der MTV lieferte beim Zweiten der Bezirksliga 1 einen runden Auftritt ab. In beiden Halbzeiten habe sich seine Mannschaft das Plus an klaren Torchancen herausgespielt, am Ende aber nur eine Gelegenheit genutzt, berichtete MTV-Coach Jens Hueske. Simon Wulf traf nach 79 Minuten zur Salzdahlumer Führung. Gastgeber Fallersleben, der zur Pause neun frische Kräfte eingewechselt hatte und das Tempo bis zum Ende hochhielt, kam im Anschluss an einen Eckball zum Ausgleich. Hueske: „Ein 1:0-Sieg für uns wäre gerechtfertigt gewesen.“

Am Dienstag testen die Salzdahlumer ab 18.30 Uhr beim Braunschweiger Kreisligisten VfB Rot-Weiß.

