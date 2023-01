Chaos-Fahrt im Porsche-SUV durch Wolfenbüttel – Zeugen gesucht

Am Ende schnappte die Polizei einen betrunkenen Porsche Cayenne-Fahrer, der in Wolfenbüttel eine ziemliche Chaos-Fahrt hingelegt hatte (Symbolbild).

Nach einer überaus chaotischen Fahrt durch Wolfenbüttel sucht die Polizei Zeugen. Wie die Beamten am Sonntag berichten, war ein 49-Jähriger am späten Samstagabend zwischen 22.52 Uhr und 23.03 Uhr mit einem schwarzen Porsche Cayenne durch Wolfenbüttel gefahren – und dabei nicht mehr nüchtern.

Laut Zeugen fuhr der Mann in Schlangenlinien zunächst in Wolfenbüttel-Nord von der A36 ab über die Straße Neuer Weg in Richtung Wolfenbütteler Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 23 geriet er auf die Gegenfahrbahn, so dass ein weiterer Autofahrer auf den Fußweg ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Verkehrsschilder gerammt – Fahrerflucht

Weiter ging es auf der Jägerstraße. And er Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße und Dr.-Heinrich-Jasper-Straße kam er wieder nach links von seiner Fahrspur ab und beschädigte ein Straßenschild und eine Verkehrsleitsäule. Unbeirrt fuhr der Mann weiter.

An der Kreuzung K90/ K80/ L495 bog der Mann dann nach rechts in Richtung Salzgitter ab und geriet erneut auf die Gegenfahrspur. Ein bisher Unbekannter, der nach links in Richtung Adersheim abbiegen wollte, musste nach rechts auf die Geradeaus-Fahrspur ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Geschädigte benutzte dabei auch Lichthupe und Hupe, schreibt die Polizei.

Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Die Polizei fahndete erfolgreich nach dem Porschefahrer und kontrollierte ihn auf einem Parkplatz. Die Beamten stellten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand, ordneten eine Blutprobe an und kassierten den Führerschein ein. Zeugen der Fahrt, besonders die Unbekannten, die ausweichen mussten, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Telefon: 05331 / 933-0.

Mehr Blaulicht-News

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de