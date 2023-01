Verletzte bei mehreren Unfällen in Niedersachsen

Bei einem Auffahrunfall mit drei Autos in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist ein 81-Jähriger schwer verletzt worden. Ein 50-jähriger Fahrer blieb am Freitagmorgen wegen einer roten Ampel stehen, dies übersah der 81-Jährige und fuhr mit seinem Wagen hinten auf das andere Fahrzeug auf, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Durch den Aufprall wurde zudem das Auto vor dem 50-Jährigen beschädigt. Der 50-Jährige hatte leichte Verletzungen.

Auto rutscht auf glattem Untergrund in Straßengraben - zwei Verletzte

Ein 18-jähriger Autofahrer ist bei Harzgerode (Sachsen-Anhalt) mit seinem Wagen kopfüber im Straßengraben gelandet. Der Fahrer und eine 17-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte.

Der Mann sei am Freitag auf winterglatter Fahrbahn in einer Kurve von der Straße abgekommen. Dabei drehte sich das Auto auf das Dach und kam im angrenzenden Straßengraben zum Liegen. Am Fahrzeug entstand nach Polizeiangaben wirtschaftlicher Totalschaden.

E-Scooter-Fahrerin verletzt sich bei Unfall schwer

Eine 49-Jährige E-Scooter-Fahrerin hat sich bei einem Unfall in Dassel (Landkreis Northeim) schwer verletzt. Eine 58-Jährige Autofahrerin wollte am Freitagnachmittag an einer Kreuzung links abbiegen und nahm der E-Scooter-Fahrerin dabei die Vorfahrt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 49-Jährige stürzte beim Abbremsen über das Lenkrad und verletzte sich dabei schwer. Es gab keinen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

89-jähriger Autofahrer verwechselt Gaspedal und Bremse – hoher Schaden

Weil ein 89-jähriger Autofahrer Gaspedal und Bremse verwechselt hat, sind insgesamt vier Autos und eine Eingangstreppe beschädigt worden. Der Senior fuhr am Freitag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes rückwärts mit seinem Wagen aus einer Parklücke und stieß gegen ein gegenüber geparktes Auto, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Dieses wurde dadurch gegen den Treppenaufgang zu einem Haus geschoben. Zudem wurden zwei weitere parkende Autos beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt nach Einschätzung der Polizei bei mindestens 21.000 Euro.

