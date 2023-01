Polizei Northeim rettet blinder Katze das Leben

Northeim. Das Tier irrt in der Wallstraße in Northeim umher, ehe die Polizei es einfangen kann. Und auch auch die Suche nach dem Besitzer hat ein Happy End.

Zu Lebensrettern für eine blinde Katze wurden eine aufmerksame Autofahrerin sowie Beamte der Polizei in Northeim gleichermaßen am 27. Januar.

Die Verkehrsteilnehmerin hatte am Freitagnachmittag, dass eine Katze im Bereich der Wallstraße immer wieder auf die Straße gelaufen sei, teilte die Polizei am Samstag mit. Mehrere Beamte rückten daraufhin aus und es gelang ihnen, das Tier einzufangen. Die Besitzerin oder der Besitzer konnte zunächst nicht ermittelt werden, so dass die Katze in das Northeimer Tierheim gebracht wurde.

Gegen 17.30 Uhr am Freitagabend meldete sich dann die Besitzerin der blinden Katze und teilt mit, dass sie diese aus dem Tierheim abgeholt hat. Aufmerksame Nachbarn hätten sie informiert, da sie die Katze in einer Pressemeldung erkannt haben, heißt es weiter in der Meldung der Polizei. Die Besitzerin bedankte sich herzlich bei der Polizei und der Verkehrsteilnehmerin, die sich um ihre Katze gekümmert hatten.

pol/dx

