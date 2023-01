47-Jähriger schlägt in Delmenhorst grundlos auf Passantin ein

Delmenhorst. Unvermittelte Attacke in Delmenhorst, schwerer Unfall in Wilhelmshaven, Feuer in Bückeburg – der Blaulicht-Überblick für Niedersachsen.

Die Polizei in Niedersachsen hat es am Wochenende mit einer Schlägerei, mehreren Unfällen und einem Brand zu tun (Symbolbild).

Ein unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehender Mann hat am Samstag in Delmenhorst eine Passantin angepöbelt und geschlagen. Die 53-Jährige, die mit ihrem Hund unterwegs war, erlitt Prellungen und Schürfwunden, wie die Polizei mitteilte. Der 47-Jährige war zuvor aus einem Taxi ausgestiegen und unvermittelt auf die Frau zugegangen. Beide kannten sich nicht.

Nachdem der Mann die Frau erst mit bloßen Händen geschlagen hatte, nahm er ihr die Hundeleine weg und prügelte damit auf sie ein. Der Taxifahrer kam der Frau zur Hilfe. Ein anderer Taxifahrer brachte den Mann vom Tatort weg. Der 47-Jährige wurde in die geschlossene Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen.

Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Wilhelmshaven

Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung in Wilhelmshaven verletzt worden - einer von ihnen schwer. Ein Autofahrer hatte am Samstagabend ersten Erkenntnissen zufolge beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen, wie ein Polizeisprecher sagte. Einer der drei Insassen wurde bei dem Unfall demnach schwer verletzt. Die anderen beiden kamen mit leichten Verletzungen davon. Alle drei wurden per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht

Auto kracht gegen zwei Bäume - Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Sögel (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Der 35-Jährige war am Samstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen zwei Bäume gekracht, wie die Polizei mitteilte. Danach wurde sein Auto zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam in der Böschung zum Stehen. Der Mann wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Feuer zerstört Café im Bückeburger Schlosspark

Ein Brand in der Nacht zum Samstag hat das Café im Bückeburger Schlosspark (Landkreis Schaumburg) zerstört. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits die gesamte Küche in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Der Bereich der Küche sei einsturzgefährdet.

Der Saal wurde durch den Ruß stark verschmutzt und sei bis auf Weiteres nicht nutzbar. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Ein Anwohner hatte einen lauten Knall gehört und die Feuerwehr informiert. „Eine Bückeburger Institution fiel heute nacht den Flammen zum Opfer“, schrieb Unternehmer Alexander zu Schaumburg-Lippe auf Facebook.

