Polizeibericht Salzgitter Mann bedroht Grundschüler in Salzgitter mit Messer

Ein unbekannter Mann soll laut Polizei Salzgitter am Freitag gegen 7.40 Uhr eine Gruppe Grundschüler auf dem Schulweg mit einem Messer bedroht haben. Passiert ist das Ganze in der Straße Galgenberg im Salzgitteraner Stadtteil Gebhardshagen.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, konnte den Mann aber nicht finden. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann eine Arbeitshose der Marke Engelbert Strauss, Sicherheitsschuhe und eine Jacke mit der Aufschrift Sicherheitsdienst getragen haben. Außerdem soll er eine grüne Musikbox dabeigehabt haben. Hinweise an das Polizeikommissariat Salzgitter-Bad, Telefon 05341 825 0, oder eine örtliche Dienststelle.

Beziehungsstreit endet mit Körperverletzungen

Weiter berichtet die Polizei am Samstag von einer Auseinandersetzung zwischen zwei Lebenspartnerinnen in der Kniestedter Straße in Bad. Gegen 4.30 Uhr eskalierte hier offenbar ein Streit, es kam zu gegenseitigen Körperverletzungen. Eine der beiden Frauen wurde dabei laut Polizei leicht verletzt.

Bei der verletzten Kontrahentin ergab eine Alkoholkontrolle einen Wert von 1,39 Promille. Die Polizei trennte die beiden Frauen und leitete gegen beide Ermittlungsverfahren ein.

Mit über 2 Promille im Auto unterwegs – Führerschein weg

Noch vorher, am Freitagabend gegen 22.30 Uhr, meldeten Zeugen den Verdacht, dass ein 58-jähriger Salzgitteraner betrunken mit seinem Auto unterwegs war. Die Polizei traf den Mann zu Hause in Salzgitter-Bad an, wo ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,07 Promille ergab.

Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an, kassierten den Führerschein des Mannes ein und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

