Betrunkener und Bekiffter in Salzgitter-Bad gestoppt

Zwei berauschte Autofahrer zog die Polizei in Salzgitter-Bad aus dem Verkehr, wie die Beamten am Sonntag berichten. Zunächst erwischten die Beamten am Samstagabend um 22.10 Uhr einen 26-Jährigen auf der Nord-Süd-Straße/Am Pfingstanger. Der Mann war in einem Ford Transit unterwegs, bei der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass er „unter der Einwirkung berauschender Mittel stand“.

Ein Urintest verlief positiv, der Mann hatte offenbar THC konsumiert. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an, untersagte die Weiterfahrt und leitete ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Betrunken und ohne Versicherung unterwegs

Später in der Nacht zu Sonntag, um 2.40 Uhr, kontrollierte die Polizei dann einen Seat-Fahrer in der Mozartstraße. Dabei bemerkten die Beamten, dass der 47-jährige Fahrer eine Fahne hatte. Ein Atemalkoholtest auf der Dienststelle in Salzgitter-Bad ergab einen Wert von 0,82 Promille.

Die Polizei stellte außerdem fest, dass für den Seat kein aktuell kein Versicherungsschutz besteht. Die Beamten leiteten ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren und ein Strafverfahren ein, der Fahrer durfte auch nicht mehr weiterfahren.

Mehr Blaulichtmeldungen aus unserer Region

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter „News-Update“ anmelden! Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5“ rein!

red/ots

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de