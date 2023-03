Salzgitter-Check: Das sind die Immobilien-Geheimtipps der Stadt

Warum entscheidet sich eine junge Familie für ein Haus in Thiede? Wie lebt es sich in der Ost-Siedlung in Salzgitter-Bad? Und wie bewertet ein Makler die Situation in der Stadt?

Salzgitter-Check- Was macht das Wohnen in Salzgitter aus?

Den Vorurteilen über die Stadt zum Trotz, hat Salzgitter an Immobilien einiges zu bieten. Vom kleinen Häuschen auf dem Lande in Lobmachtersen bis zur Luxusvilla mit Palmen in Lebenstedt sind derzeit mehrere hundert Immobilien auf dem Markt, wie eine Abfrage bei einem Online-Immobilienportal zeigt. Die Preisspanne ist groß: Das günstigste und stark renovierungsbedürftige Häuschen ist derzeit für 35.000 Euro zu haben. Die teuerste Salzgitteraner Immobilie steht aktuell für 799.000 Euro in Thiede zum Verkauf.

„Wenn man sich das Monopoly-Spielbrett anschaut, dann ist Salzgitter-Lichtenberg sozusagen die Schlossallee“, sagt Jörg Rohde. Er ist Immobilienmakler bei der Volksbank Brawo und seit drei Jahren für Salzgitter im Einsatz – er kennt die Eigenarten der Gegend, die beliebtesten Orte und auch die echten Geheimtipps. Ebenfalls gefragt sei bei Kaufinteressenten das Alte Dorf in Lebenstedt.

Aus diesem Grund ist Salzgitter-Thiede so beliebt

Thiede beispielsweise sei aus Rohdes Erfahrung aufgrund der Nähe zu Braunschweig und Wolfenbüttel gefragt. Auch weil Thiede günstig gelegen sei zwischen den zwei Autobahnen A39 und A36. „Wenn ich Salzgitter jemandem beschreiben müsste, der neu hier her zieht, würde ich sagen, dass die Stadt einzigartig ist“, sagt Jörg Rohde.

Einen Ausblick wie hier am Café del Lago am Salzgittersee wünschen sich vermutlich viele Salzgitteraner. Immobilien mit direktem Blick auf den See gibt es aber nur wenige – und noch seltener stehen sie zum Verkauf. (Archiv) Foto: Archiv/Privat

Salzgitter würde er als eine Stadt in der Größe eines Landkreises beschreiben, die gleichzeitig auch dörflich geprägt sei, sagt Rohde. „Wir haben eine gute Infrastruktur“, findet der Makler. Grundsätzlich sind in den Zentren Supermärkte, Ärzte und Schulen vor Ort. Auch die Anbindung durch die Autobahnen an Braunschweig sei von Vorteil, sagt Rohde.

Salzgitteraner selbst sind weniger zufrieden mit Infrastruktur

Fragt man allerdings die Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner, bewertet die Mehrheit der Teilnehmenden unseres Salzgitter-Checks die öffentlichen Verkehrsmittel und auch die Radwege lediglich mit der Schulnote 4. Also gerade einmal ausreichend. Besonders im ÖPNV wünschten sich die Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner mehr Verbindungen und bessere Taktungen.

Auch interessant:Die große Umfrage zeigt- So wohnt es sich in Salzgitter

Immerhin beim Auto bewerteten die Salzgitteraner ihre Stadt mit einer etwas besseren Schulnote: 3. Für Zufriedenheit sorgten in dieser Hinsicht beispielsweise Parkmöglichkeiten. Doch zurück zu den Immobilien. Wen zieht es nach Salzgitter? Für welche Menschen sind Häuser in der Stadt interessant?

Junge Familien sind eher unzufrieden mit Immobilienmarkt

Besonders junge Familien sowie Menschen im Norden der Stadt zeigten sich in unserer Umfrage zum Salzgitter-Check nicht sehr zufrieden mit der Wohnsituation und dem Immobilienmarkt. Zufriedener waren hier die sogenannten Best-Ager, Rentner sowie die Menschen im Süden Salzgitters.

Nach Rohdes Erfahrung seien Käufer von Immobilien in Salzgitter meist Menschen, die bereits vor Ort leben. „Meistens kennen die Leute schon ihren Kiez, in dem sie unterwegs sind und möchten dann dort auch eine Immobilie erwerben.“ Teilweise seien es aber auch Menschen, die aus beruflichen Gründen herzögen: „Gerade jetzt auch durch die Transformationen, die bei der Salzgitter AG und bei VW stattfinden, wird es sicherlich Zuzug geben“, schätzt Rohde die aktuelle Lage ein.

Warum Fredenberg ein Geheimtipp ist

Eine Besonderheit für den Immobilienmarkt in Salzgitter sieht Rohde aber in der starken Abgrenzung der Menschen unter den 31 Stadtteilen voneinander: „Jemandem, der in Thiede wohnt, dem kann ich Salzgitter-Bad nicht schmackhaft machen – und umgekehrt“, sagt Rohde. Das sei häufig mit der Nähe zum Arbeitsplatz erklärbar, aber auch damit, dass die Menschen in ihren Stadtteilen bereits vernetzt seien mit Freunden, Familie, der Schule oder dem Sportverein.

Viele Käufer würden in Salzgitter bei ihren Anfragen einige Gegenden ausschließen. Dabei sei beispielsweise das Westufer des Salzgittersees mit Fredenberg ein kleiner Geheimtipp – vorausgesetzt, das nötige Geld steht zur Verfügung. „Gerade im Teil von Fredenberg, der zum See gerichtet ist, gibt es teilweise tolle Architektenhäuser aus den 80er Jahren. Die sind fantastisch.“

Der Immobilienmarkt in Salzgitter hat sich gedreht

Grundstücke, die direkt am Salzgittersee liegen, sind rar. In Fredenberg gebe es laut Rohde noch Schätze zu entdecken – vorausgesetzt, das nötige Geld stehe bereit. (Symbolfoto) Foto: Rudolf Karliczek

Der Haken an den Fredenberger Architektenhäusern: Die wenigsten seien dauerhaft instand gehalten worden. Oftmals versprühten die Immobilien dort derzeit noch den Charme der 80er, sagt Rohde. „Wenn man eines dieser Häuser erwirbt, dann erwartet den Käufer ein immenser Aufwand, um die Immobilie auf den Stand der Technik zu holen, um sie zukunftsfähig zu machen.“

So beschreibt der Immobilien-Experte den Markt in Salzgitter als eher kleinteilig. „Man muss ganz genau hinschauen, um herauszufinden: Welcher Kunde passt zu welchem Objekt an welchem Ort.“ Mittlerweile habe sich auch in Salzgitter der Immobilienmarkt gedreht. Die Nachfrage nach Häusern sei in der zweiten Hälfte 2022 zurückgegangen.

Warum Schacht-Konrad die angesagte Nachbarschaft werden könnte

Daher sei die Auswahl für Interessenten aktuell wieder größer geworden. „Sie können und müssen derzeit wieder wählerischer werden, weil auch die Banken es ihnen nicht leichter machen, an Geld zu kommen.“ Besonders Häuser, die etwa 40 oder 50 Jahre alt und energetisch in einem eher schlechten Zustand sind, hätten es derzeit am Immobilienmarkt schwerer.

Welche Ecke könnte der Meinung des Immobilien-Experten nach aber demnächst eine angesagte Wohngegend in Salzgitter werden? Hier wird Rohde sehr konkret – und er überrascht: „Ich kann mir vorstellen, dass die kleinen Dörfer rund um Schacht Konrad, wie beispielsweise Bleckenstedt, noch einiges an Zulauf verzeichnen werden.“ Trotz des Atommüll-Lagers? „Ja“, schätzt Rohde. „Jemand, der damit beruflich zu tun hat, für den könnte das durchaus von Interesse sein.“

