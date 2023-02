Ist Lebenstedts Innenstadt so schlimm? Der Salzgitter-Check

Ist Lebenstedts Innenstadt so schlimm? Der Salzgitter-Check

Salzgitter-Check Shoppen in Salzgitters Innenstädten? Dafür gibt's miese Noten

Los geht´s. Wie haben die Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner ihre Stadt bewertet? Wir starten mit dem Komplex Innenstädte/Einkaufen in die Berichterstattung zu den Ergebnissen unseres großen Salzgitter-Checks. Ein Kernergebnis der Online-Umfrage unserer Zeitung jedoch vorweg: Die Salzgitteraner geben ihrer Stadt die Gesamtnote 2,8.

Im Salzgitter-Check bekommt die Stadt als Gesamtnote eine 2,8 von ihren Bürgerinnen und Bürgern

In zwei Wellen haben wir die Leserinnen und Leser unserer Zeitung in Zusammenarbeit mit der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften zum Image von Salzgitter befragt. Die 33 Fragen der ersten Welle sind von Professor Ernst-Otto Thiesing und seinem Team vollständig ausgewertet. Die Ergebnisse der zweiten Welle sind in Arbeit. Vorweg allerdings haben die Wissenschaftler die Gesamtzufriedenheit der Salzgitteraner mit ihrer Stadt über beide Umfragen hinweg errechnet. Herausgekommen ist besagte 2,8.

Die wichtigsten Ergebnisse des Salzgitter-Checks zum Thema Innenstädte/Einkaufen. Foto: Jürgen Runo

Doch zurück zu den Ergebnissen der ersten Welle und zum Thema Einkaufen/Innenstädte. Die Kernaussagen: Die Innenstadt von Lebenstedt fällt glatt durch. Sie bekommt in Sachen Attraktivität von den insgesamt 1005 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Studie die Schulnote 4,53. Die City von Salzgitter-Bad schneidet mit 3,88 besser ab. Auffällig auch: Geht es um Lebensmittel, kaufen die Salzgitteraner gerne zu Hause ein. Geht es um Bekleidung, lautet das Urteil: Note 4,28.

Weiter geht es mit Interviews, Berichten, Hintergrundrecherchen und Leerstandskatastern für die Innenstädte

Hier sehen Sie die wichtigsten Ergebnisse in Form von Grafiken. In den nächsten Tagen erwarten Sie auf Basis der Umfrage Berichte, Interviews und Hintergrundrecherchen rund ums Thema Innenstädte/Einkaufen. Und: Wir haben Leerstandskataster für beide Innenstädte erstellt. Seien Sie gespannt.

