Salzgitter. In den 1960er Jahren buhlten Salzgitter-Bad und Lebenstedt mit zwei Werbegemeinschaften um Kunden. Damals gab es zwei Warenhäuser.

„Salzgitter-Deine Einkaufsstadt!“: Dieser Werbeslogan war im Jahr 1965 auf knallroten Plakaten überall in der Stadt zu sehen. Es handelte sich um eine von Rat und Verwaltung ins Leben gerufene Werbeaktion mit dem Ziel, die Entwicklung des mittelständischen Einzelhandels in ganz Salzgitter zu fördern und ein qualitatives Angebot, verbunden mit gutem Service voranzutreiben. Auch sollte die Kampagne, die in mehreren Wellen wiederholt wurde, weitere Käuferkreise erschließen und helfen, die Stellung des Einzelhandels in seinen Einzugszugsgebieten zu festigen.